MANILA – Angelica Panganiban penned a heartfelt message to her beloved daughter, Amila Sabine, who she affectionately calls "Bean."

In her touching message, Panganiban affirmed that Amila Sabine has consistently brought her profound happiness over the past year.

“Punong puno ng takot ang buong pagkatao ko ng ganitong oras last year. Marahil dahil sa dami ng mga hindi ko alam gawin. Sa lahat ng duda. At nang sa hindi ko na mapigilan ang grand entrance mo. Pero sa kabila ng lahat ng kaba, ikaw ang nag gabay sa 'kin kung pa'no maging isang ina. Hindi perpekto, pero sapat. 'Yun naman ang mahalaga,” she wrote.

“Salamat salamat salamat ng paulit-ulit sa pinakamasayang chapter ng buhay ko,” she added.

Wrapping up her post, Panganiban declared the boundless love she has for her daughter.

“Happy birthday love. Isang taon na 'kong baliw sa 'yo. Ilang taon pa kaya tayo magiging baliw sa isat isa? Mahal na mahal kita ng wagas.”

Amila Sabine is Panganiban’s daughter with her fiance businessman Gregg Homan.

Panganiban and Homan are getting married early next year.