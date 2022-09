Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Ilang araw matapos tanghaling kampeon ng "Idol Philippines" season 2, ibinahagi ni Khimo Gumatay na hindi pa rin siya makapaniwala sa kanyang panalo.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Martes, iginiit ni Gumatay ang pasasalamat dahil sa hindi niya inaasahang resulta noong Linggo.

"Honestly Ma'am (Amy Perez), hindi po talaga dahil 'yun nga po ang mga competitor, 'yung mga hopeful na nakabilang sa Top 12 ay may kanya-kanyang galing, kanya-kanyang charisma sa pagpe-perform. Kaya hindi ko po talaga kino-consider 'yung sarili ko na manalo. Alam ko parang bola po, pero 'yun po talaga ang totoo," ani Gumatay.

Ayon kay Gumatay, labis din ang kasiyahan ng kanyang mga magulang, mahal sa buhay at mga kaibigan.

"Sobrang saya po nila. At the same time 'yung magulang ko po na nandoon at that time, parang sinasayaw ko po ang mama ko. Kasi first time ko lang siya nakitang tumalon, kasi sobrang tuwa nga po. At the same time sobrang fulfilling po na experience. At first time po na nangyayari sa akin. Sobrang nagpapasalamat ako," aniya.



Kuwento ni Gumatay, ang mga pinagdaanang pagsubok sa buhay ang nagtulak sa kanya na pagbutihin ang laban sa "Idol Philippines."

"Aside po sa mga taong sumusuporta sa akin na sobrang nagpapasalamat po ako, 'yung mga pagsubok sa buhay ay nagsilbi po siyang fuel sa akin para i-push talaga itong 'Idol Philippines' season 2 dahil 'yun nga po gusto ko pong patunayan and gusto ko pong maging instrumento na hindi po talaga hadlang 'yung mga pagsubok natin sa buhay para i-pursue ang mga pangarap na gusto natin at gusto talaga nating gawin sa buhay," ani Gumatay.

Sa panayam, inamin ni Gumatay na ang finalist na si Kice ang nakita niyang hopeful na mahirap talunin.

"Yun po nung time na 'yon ang umikot sa isip ko, sa aming tatlo ang mananalo po talaga sa dalawa, kasi parehas po silang malakas sa tao o marami po silang fanbase. Si Kice po, kasi sa galing niya po talaga eh talagang wala akong masabi sa talent niya at the same time sa mga supporters niya, sobrang saludo po ako," ayon kay Gumatay.



Sa huli, nagpahatid ng kanyang pasasalamat si Gumatay sa lahat ng kanyang mga tagahanga at mga taong walang sawang sumusuporta sa kanya.

Sa ngayon ay mapapakinggan ang inawit ni Gumatay sa "Idol Philippines" sa Spotify at sa official YouTube page ng Star Music.

KAUGNAY NA VIDEO:

