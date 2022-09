MAYNILA -- Ipinagdiwang ni Ice Seguerra ang kanyang kaarawan at ika-35 taon sa show business sa "Magandang Buhay" nitong Martes.

Mula sa pagiging child star at mang-aawit ay pinasok na rin si Seguerra ang pagiging direktor.

Watch more News on iWantTFC

"Actually sobrang happy lang talaga kasi ito ang mga bagay na hindi ko in-expect na gagawin ko but it turned out that I am really enjoying it. So parang nagkaroon ako ng bagong fire na naman to keep on going kasi sobrang nae-enjoy lang ako sa ginagawa ko," ani Ice.

Sa programa, ibinahagi rin ni Seguerra ang aniya ay maituturing niyang highlight ng kanyang karera.

"On top of my head, I can think of four, apat, siguro. 'Yung naging artista ako as a kid, as a child star. Ang laking bagay din nung nalaos ako. Yeah, during the awkward stage. I didn't have any projects nun masyado, halos wala, literal na wala talaga. Hindi kasi ako nagpahinga, nagtatrabaho ako pero alma mo 'yon if you are here in the industry, alam mo na pareho pa rin ang input na ibinibigay mo, pero alam mong hindi ganoon ang appreciation ng tao na mayroon sa iyo," ani Seguerra.

"Pangatlo bilang isang singer. And now as a director. So I think 'yan ang masasabi ko na parang milestones," dagdag ni Seguerra.

Pag-amin ni Seguerra, dumating din siya sa punto na nais niyang iwanan ang industriyang kinalakihan.

"Ready na ako nun. Nangyari 'yan during high school ako, I took up Music nung college pero hindi ko natapos. Sabi ko after nito tutugtog na lang ako sa barko. It hurt eh, sobrang masakit siya when it happened. I don't want to get hurt anymore," aniya.

Ayon kay Seguerra, ang ina niyang si Mommy Caring ang nagsilbing motibasyon at inspirasyon niya para magpatuloy.

Sa programa, naging sorprera rin ang pagtungo ng kanyang ina para sa espesyal na araw ng anak.

Kuwento ni Seguerra, ang kanyang ina ang nagtulak sa kanya na magpatuloy sa industriya, bilang mang-aawit. Naniniwala si Mommy Caring na maliban sa pag-arte, may talento at boses ang anak bilang mang-aawit.



Watch more News on iWantTFC

"Actually naaasar pa ako kay Mommy kasi ang kulit niya. 'Kumanta ka' eh ayaw ko ngang kumanta. Parang 'di ko nakikita ang sarili ko as a singer. I mean nag-e-enkoy ako kumanta, mahilig akong kumanta na nakagitara pero hanggang banyo, kasi hello para sa akin singer Regine (Velasquez). Ang layo, ang layo talaga. Si Mommy, talagang kinukulit niya ako. Minsan may magpo-produce ng parang mga shows sa maliliit na venue, 'di ko pa mapupuno so lalo lang akong made-depress, na parang huwag na nating ipilit ito. Pero ito makulit talaga. Buti na lang makulit ang nanay ko kung hindi, patay, wala ako rito," ani Seguerra.

Matatandaang nagsimula sa showbiz si Seguerra nang sumali ito sa Little Miss Philippines ng "Eat Bulaga."

Matapos bumida sa iba't ibang pelikula at programa sa telebisyon, nakilala rin siya bilang mang-aawit. Si Seguerra ang nagpasikat ng mga awitin tulad ng "Pagdating ng Panahon" at "Anong Nangyari sa Ating Dalawa."

Maliban sa kanyang ina, naging sorpresa rin ang pagdating sa studio ng ilan sa mga kaibigan ni Seguerra na sina Sylvia Sanchez at Sitti.

Watch more News on iWantTFC

Nagsimulang maging malapit sina Seguerra at Sanchez nang gawin nila ang seryeng "Be Careful With My Heart," samantalang naging magkaibigan naman sina Seguerra at Sitti dahil sa pagiging mga miyembro nila ng gurpong Sessionistas.

Sa programa, ibinahagi rin nina Sanchez at Sitti ang mga hindi nila makakalimutang kuwento kasama si Seguerra.



Nakasama rin ni Seguerra, isang transgender man, sa studio ang misis nito na si Liza Diño.

Sa huli, ibinahagi ni Seguerra ang kanyang hiling para sa kanyang kaarawan.

"Siguro ang birthday wish ko lang is for the people here with me to just always be healthy, siguro kasi that part is not within my control. The other things that are given to me, the opportunities, I know I can make something out of that but the people I love, I jut want them to stay. So that's my wish," ani Seguerra.

Watch more News on iWantTFC

Nakatakdang mag-concert si Seguerra sa Oktubre 15 sa The Theatre at Solaire kung saan ipagdiriwang niya ang kanyang ika-35 sa showbiz.

RELATED VIDEO