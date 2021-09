Angel Locsin, itinanggi na tatakbo sa eleksyon

MANILA -- Walang plano si Angel Locsin na makisali sa mundo ng politika.

Ayon sa aktres, hindi siya tatakbo bilang senador sa susunod na halalan.

"Maglalagay tayo ng senador na karapat-dapat -- hindi ako," giit ni Locsin bilang tugon sa mensahe sa kanya ng talent manager at batikang manunulat sa showbiz na si Ogie Diaz na tumakbo siya bilang senador.

Maliban sa pagiging aktres, kilala rin si Locsin sa pagbibigay niya ng tulong sa mga nangangailan, lalo na sa panahon ng kalamidad.

Maging ang ilan sa mga kasamahan sa showbiz ay saksi sa kabutihan ng aktres.

Isa na rito ang dating aktor ng "FPJ's Ang Probinsyano" na si Lester Llansang na kamakailan lang ay inamin sa vlog din ni Diaz na isa na siyang delivery rider. Naging usap-usapan naman ang naging pahayag ni Llansang na si Locsin ang hinahangaan niyang artista ito ay matapos niyang ibahagi ang naging tulong sa kanya noon ng aktres.

Pagbabalik-tanaw ni Llansang, si Locsin ang tumulong at nagbayad sa ospital nang ipanganak ng kanyang dating karelasyon ang anak nila.

"Wala akong budget. As in ipit ang budget. Si Angel ang sumagot ng buong bayarin sa ospital ...Tapos ninang pa siya," parte ng kuwento ni Llansang.

Ayon kay Diaz, sinabi niyang ipinadala niya kay Locsin ang naging vlog niya tungkol kay Llansang.

"Napanood daw niya. Bigla raw siyang naawa kay Lester. 'Pero kahit may challenges na pinagdadaanan nangingibabaw pa rin ang pagiging mabait niya.' Mabait naman talaga si Lester. Tapos sabi ko sa kanya 'Thank you, Angel. Ang dami mo ng kabutihan akong nawi-witness," ani Diaz.

"Kaya sabi ko kay Angel, tumakbo ka ng senador. Ito ang sagot sa akin ni Angel -- 'maglalagay tayo ng senador na karapat-dapat -- hindi ako.' So magiging active raw siya sa election. Bilang siguro nangangampanya siya, bilang magpu-push siya sa kandidato na pinaniniwalaan niya. Tingnan natin baka magbago pa ang isip ni Angel," ani Diaz.