'Iba 'Yan': Mga Dumagat sa Bulacan, ipinasilip ang kanilang komunidad

Ngayong Linggo, binisita ng aktres na si Angel Locsin at ng grupo ng "Iba 'Yan" ang grupo ng mga katutubong Dumagat sa Norzagaray, Bulacan.

Kabilang sa mga nakasalamuha ni Angel si Rosendo Cruz, na isa sa mga nangunguna sa pangangalaga sa kalikasan sa kanilang lugar bilang isang volunteer forest ranger.

Bukod sa pagiging forest ranger, tour guide din si Ka Sendo sa mga bumibisita sa mga kuweba sa lugar.

At dahil delikado ang daan patungo sa mga kuweba, binigyan ng Iba 'Yan si Ka Sendo ng iba't ibang protective gear na magagamit niya sa pagpunta sa mga kuweba katulad ng hard hat, boots at flashlight. Nabigyan din sila ng mga signages na maaring mailagay sa lugar para makatulong sa mga turistang nais bumisita.

Bukod sa mga ibinigay kay Ka Sendo, nakatanggap rin ng pagkain at iba pang tulong sa komunidad ng mga Dumagat sa lugar.

Narito ang kanilang kuwento.

