Angelica Panganiban paano nag-react sa pagiging ama ni Carlo Aquino?

Retrato mula sa Instagram nina Carlo Aquino (@jose_liwanag) at Angelica Panganiban (@iamangelicap).

MAYNILA - Binati ni Angelica Panganiban ang ex-boyfriend na si Carlo Aquino matapos nitong ibunyag na isa na itong ama.

Sa panayam kasunod ng media conference para sa bago niyang online show na "Ask Angelica," tinanong ang aktres tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Aquino sa nobyang model na si Trina Candaza.

"I'm sure masayang-masaya siya. Masayang-masaya sila, and 'yon naman dapat 'yon, 'di ba?" ani Panganiban.

"Importante, 'yong happiness ng mga tao, So, good. Congratulations," dagdag ng aktres.

Sabik na rin umano si Panganiban sa bago niyang show, kung saan sasagot siya sa mga katanungan tungkol sa pag-ibig at iba pang mga paksa.

"Excited. At the same time, nangangapa ako kasi first time nga siya. Eh, iba 'to sa lahat sa teleserye, sa pelikula," ani Panganiban.

Nang tanungin naman tungkol sa estado ng kaniyang puso, sagot ng aktres: "Tumitibok pa rin. Okay naman siya. Masaya."

Bukod sa online show, bida rin si Panganiban sa seryeng "Walang Hanggang Paalam," na nakatakdang ipalabas sa Kapamilya Channel simula Setyembre 28.

Aminado si Panganiban na nahirapan siya sa pag-shoot sa serye sa gitna ng mga lockdown na ipinatupad bunsod ng COVID-19 pandemic.

"Mahirap mag-trabaho sa ganitong situation. But at the same time, ang dami mo matututunan," sabi ni Panganiban.

"Mahirap na trabaho. Pero, 'pag natatapos mo naman, ang sarap-sarap sa pakiramdam," dagdag niya.

Kasama ni Panganiban sa "Walang Hanggang Paalam" sina Paulo Avelino, Zanjoe Marudo, at Arci Muñoz. -- Ulat ni Ganiel Krishnan, ABS-CBN News