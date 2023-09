Kadenang Ginto's Andrea Brillantes and Seth Fedelin pose for photos during the 2019 ABS-CBN Ball in Shangri-La The Fort on September 14, 2019. Karl Cedrick Basco, ABS-CBN News.

MANILA — Actor Seth Fedelin shared how he approached actress Andrea Brillantes after her split with basketball player Ricci Rivero.

In an interview with reporters, Fedelin said that he got a chance to ask the actress during a show's premiere noting how his relationship with the Gold Squad composed of him, Brillantes, Kyle Echarri, and Francine Diaz is still intact.

"Mas more on 'di ako nalungkot pero sumagi lang sa isip ko lalo na nung nakita ko sa social media 'yung mga nangyayari, sumagi lang sa isip ko na ano kayang nangyari talaga, bakit ganito," the actor told reporters on Monday.

"Hindi ko siya ni-message pero nung one time na nakasalubong ko siya sa isang premiere, nagbatian kami sabi ko: 'Kamusta ka na? Sana OK ka na.' 'pag nagkakatagpo naman kami sa ABS-CBN, Gold Squad pa rin kami," he added.

"Hindi ko alam 'yung buong kwento, so hindi ako magsasalita nang tapos pero sana mahanap niya 'yung lalaking magpapasaya sa kanya."

Fedelin expressed his joy to see the success of the group with their shows "Senior High" and "Fractured" airing at the same time.

"Ngayon, wala na. May kanya-kanya na kaming ginagawa, kakatapos lang namin sa 'Fractured' silang dalawa ni Kyle at Blythe ongoing 'yung show nila. Dati nagsimula kami sa 'Kadenang Ginto' ngayon kahit papaano may blessings kami na natatanggap," he said.

"Ako, happy ako kay Francine, Kyle, at Blythe, patuloy pa ring tinutupad 'yung napag-usapan namin before na mga dreams namin."

