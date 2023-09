MAYNILA -- Masaya ang aktres na si Kathryn Bernardo sa pagkakaibigan na nabuo nila ni Dolly de Leon habang ginagawa ng pelikulang "A Very Good Girl."

Sa "Magandang Buhay" nitong Martes, isang video message ang sorpresang natanggap ni De Leon mula kay Bernardo.

"It was a joy working with you. Grabe 'yung experience na ito because you were there for me since Day 1 and I appreciate you so much at paulit-ulit ko 'yong sasabihin because 'yun ang pina-feel mo sa akin. I learned so much from you Ms. D. Ang dami pa nating mga gagawin at mga bondings na gagawin soon. I am looking forward to that," ani Bernardo sa video.

"And I just want you to know how much I appreciate our friendship, I will value it forever. I am just one message away kapag kailangan mo ng pampa-relax at kailangan mo ng pampa-happy nandito lang ako parati to make you happy. Consider me as your friend in this industry na you can count on. Congratulations in advance sa movie natin I am happy na nagawa ko ito kasama ka," dagdag ni Bernardo.

Para naman kay De Leon, iba ang Kathryn na naisip niya noon sa Kathryn na nakilala niya.

"Grabeng experience ito. Kasi si Kath 'di ba she's a really big star so medyo nakaka-intimidat e siya. Pero wala siya nung kung ano ang mga iniisip ko tungkol sa kanya at all. Approachable siya friendly, very supportive and helpful at saka generous actor. Super sweet. I love her as in sobra, grabe," ani De Leon.

Maliban kay Bernardo, ilan pa sa nagpahatid ng video message kay De Leon ay sina Iza Calzado, John Arcilla, Chie Filomeno, Elijah Canlas, Candy Pangilinan, Maris Racal, Nikko Natividad at Alessandra de Rossi.

"Most of the people in those videos were the people who were there before any of this happened. Iza, naiiyak ako. Kkaya ako naiiyak kay Iza kasi nung lilipad ako papuntang Cannes para sa premiere ng pelikula namin wala akong kaalam-alam sa kung ano ba ang ginagawa sa festival, ano ang ginagawa sa premiere. Wala akong damit, wala akong pera, pero nagpatulong ako sa AKTOR (League of Filipino Actors) and Iza was one of those who helped. Siya, si Paulo Avelino, si chair Dingdong (Dantes), tinulungan talaga nila ako, as in ang laki ng tulong nila, alam niyo na kung anong klaseng tulong.

"Even the first time I met her sa taping ng isang show -- diction coach ako roon -- siya ang lumapit sa akin, hindi niya ako kilala. Lumapit lang siya 'hi, are you the diction coach of this actor?' Sabi ko 'yes.' Parang ang warm, warm niya na parang ang tagal na naming magkakilala, and nobody ako nun. 'Yan si Iza Calzado for me, she's really such a warm human being, ang laki ng puso," kuwento ni De Leon.

"Si Alex, nagtatawagan kami lagi kapag may pinagdadaanan. Ang fame kasi hindi 'yan isang bagay na pamilyar ako, pero siya alam niya kung ano 'yon. So I would call her from time to time and talk about it. To have people like them behind me and so supportive and helpful and being a shoulder to cry on and just being people. At the end of the day tao lang talaga tayong lahat kung tutuusin and they were that for me. So thank you I love you all, alam niyo 'yon mahal na mahal ko kayo," dagdag ni De Leon.

Sa studio ng "Magandang Buhay," naging sorpresa rin para kay De Leon ang pagdating ni Petersen Vargas, ang direktor ng "A Very Good Girl."

"It was a surreal experience kasi grabe 'yung parang privilege to work with someone like Ms. Dolly and Kath and everyone else. So I am really thankful, really grateful," ani Petersen patungkol sa paggawa ng pelikula.

Sa programa, ibinahagi rin ni Petersen ang mga bagay na hinangaan niya kay De Leon.

"Hindi naman sa gayahin but one of the things I love about working with you is napi-feel ko talaga kay Ms. D 'yung love niya, not just for her character but even for the other characters and the film that we're making. Like in our conversations she would call me 'P, mayroon akong gustong itawag sa iyo.' Then we would keep talking not just about her character but also the film itself. So 'yung love niya for the craft it's really for the film and I think a lot of us in this project ay nagkahawaan and it was such and amazing experience because you know that everyone is there for you," ani Vargas.

Dumating din sa studio ng "Magandang Buhay" ang kaibigan niyang aktor na si Nicco Manalo na nagpatunay na hindi lumaki ang ulo ng aktres. Nagkasama ang dalawa sa seryeng "Ikaw Lang Ang Iibigin" noong 2017.

Mapapanood ang "A Very Good Girl" sa mga sinehan simula Setyembre 27.

