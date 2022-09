MAYNILA -- Kinagiliwan ng netizens ang pinakabagong video ng aktres na si Jodi Sta. Maria na tila showdown nila ni Rochelle Pangilinan sa pag-lip sync ng awiting "Gusto Ko Nang Bumitaw,."

Ang nauusong challenge na "Gusto Ko Nang Bumitaw" ay hango sa viral na duet nina Regine Velasquez at Morissette Amon sa "ASAP Natin 'To."

Ang awiting "Gusto Ko Nang Bumitaw" ay naging theme song ng "The Broken Marriage Vow" na pinagbidahan ni Sta. Maria.

Sa ngayon, pumalo na sa higit 5.2 milyon ang nakapanood ng TikTok video ni Sta. Maria.

Maliban kina Sta. Maria at Pangilinan na magsasama sa pelikulang "Labyu with an Accent" kasama si Coco Martin, viral na rin ang lip-sync video nina Ivana Alawi at kanyang kapatid na si Mona ng "Gusto Ko Nang Bumitaw."

Sa ngayon ay pumalo na sa 5.6 milyon ang nakapanood sa video ng magkapatid na Alawi.

Mapapanood si Alawi sa serye ng Kapamilya network na "A Family Affair" kung saan kasama naman niyang bida sina Gerald Anderson, Sam Milby, Jake Ejercito at Jameson Blake.

