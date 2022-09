BINI, emosyonal sa mensahe ni Gary Valenciano

MAYNILA -- Hindi napigilan na ilan sa mga miyembro ng P-pop group na BINI ang maging emosyonal dahil sa mensaheng natanggap mula kay Gary Valenciano sa "Magandang Buhay" nitong Lunes.

"You know BINI there are many things na darating pa. Many successes and many challenges as well. And I think you know by now that I am one of those that truly support you and I am praying I can always be around for you. If you need me you now where to find me; I am always at ABS. I'm so happy for you. Individually I know that some of you also have your own things going. You know it's nakakataba ng puso kasi when you see people work hard, when they are committed, and when they are passionate about what they do, tapos they succeed,. it's amazing, it's a good feeling to have. Congratulations BINI, you deserve it," ani Valenciano.

Para kay Maloi ng BINI, si Valenciano ay isa sa "pinaka-genuine" na nakilala nila.

"Kahit noong baguhan pa lang po kami, isa po siya naniwala po talaga sa amin na kaya po namin. Kaya as in sobrang isa po talaga siya sa nilu-look up po namin," aniya.

"Nakakakilig po kasi dati po parang nakikita lang namin siya sa TV. Nakikita pa rin namin siya pero nagme-message siya for us. Parang 'sino ba kami?' Wow! Kaya blessed po kami," dagdag ni Aiah.

"Saka every time na magkikita kami palagi siyang may words of wisdom po. Hindi po yon nawawala," ani Jhoanna.

Higit isang taon matapos silang maipakilala, hiling ng grupo na magpatuloy pa ang mga biyayang kanilang natatanggap.

Nakatakdang maglabas ng bagong album ang BINI na nagpasikat ng mga awiting tulad ng "Na Na Na" at "Born To Win."

