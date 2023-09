TikTok video nina Vice Ganda at 'Showtime' hosts, viral

MAYNILA -- Ngiti ang hatid sa mga netizens ng bagong TikTok video na ibinahagi ni Vice Ganda nitong Linggo.

Sa video, kumasa sina Vice, Kim Chiu, Anne Curtis, Vhong Navarro, Jhong Hilario at iba pang hosts ng "Showtime" sa paggawa ng "I'll Be Missing You" dance challenge.

Sa video, makikita rin ang magandang mensahe ni Vice tungkol sa buhay.

"Life isn't about waiting for the rain to stop. It's about learning to dance in the rain. And we dance TOGETHER as a FAMILY," aniya.

Maliban sa kanyang pangalan, ginamit din ni Vice ng mga hashtags na #Showtime at #Family bilang caption sa kanyang video.

Sa ngayon ay higit halos 3 milyon na ang nakapanood ng video tampok ang pagsayaw ng "It's Showtime" hosts.