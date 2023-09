Angeline Quinto shares new dream role, goal

Watch more News on iWantTFC

MANILA --- A year after she gave birth, singer-actress Angeline Quinto's dream role now is to play a mother in a movie.

"Ang dream role ko gusto ko magawa ng movie na, ngayon ha, 'yung bilang nanay. Ewan ko siguro masayang movie lang na makaka-inspire sa lahat ng mga nanay, lalo na sa mga first-time moms na katulad ko," Quinto said in Tatak Star Magic Celebrity Conversations.

"Dati may dream role din ako na gusto kong magkaroon ng isang movie na action. 'Yung mga katulad nang ginagawa ni Angel Locsin," added Quinto, who gave birth last year.

Dubbed as the “Queen of Teleserye Theme Songs,” Quinto started her career after joining ABS-CBN singing competition "Star Power" in 2010.

"Sa akin ngayon bukod sa mga trabaho natin, siguro ang pinaka-goal ko lang ay mas maintain ko kung ano 'yung mayroon ngayon. At the same time kung mayroon pa ako gustong matutunan sa buhay ko ngayon, hindi man ngayon eh sa future. At siyempre lahat bukod sa sarili ko, eh para sa family ko ," she said.

Quinto celebrated the first birthday of her her son Sylvio last April.

