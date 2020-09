PANOORIN: Gerald Anderson, nagpaalam na sa 'A Soldier's Heart'

MAYNILA -- Nagpaalam na ang aktor na si Gerald Anderson sa kanyang karakter sa serye ng ABS-CBN na "A Soldier's Heart" na ngayon ay nasa huling gabi na.

Sa kanyang post sa Instagram, sinabi ni Gerald na isang karangalan na gampanan niya ang karakter ni Private First Class Alex Marasigan.

"Private First Class Alex Marasigan, maraming salamat for always being there for me. Thank you for protecting me buddy. It was an honor bringing life to you. Paalam, buddy.. This was one for the books. Alex/Hakeem signing off. Sacrifices are made for the better good," ani Anderson sa kanyang Instagram.

Nitong Huwebes, makadurog-puso ang naging tagpo sa serye nang tuluyan nang magpaalam ang karakter ni Anderson.

Watch more in iWant or TFC.tv

Ito ay matapos aksidente siyang mabaril nang kanyang kapatid na si Saal Alhuraji (Sid Lucero), lider ng teroristang grupo.



Nabaril si Marasigan nang tangkain niyang iligtas ang kinikilalang kapatid at kapwa sundalo na si 1st Lt. Elmer Marasigan (Vin Abrenica) sa pagbaril naman ni Saal.



Maliban kay Anderson, bida rin sa serye sina Carlo Aquino, Elmo Magalona, Jerome Ponce, Yves Flores, Nash Aguas at ang aktres na si Sue Ramirez.



Matatadaang bago magsimula ang serye ay sumabak muna sa military training sina Anderson at mga kasamahang aktor.

Ngayong Biyernes ng gabi magtatapos na ang serye na nagsimulang umere noong Enero. Ilang buwan ding nahinto ang serye dahil na rin sa COVID-19 at ang tuluyang pagpapatigil ng gobyerno sa pagbo-broadcast ng free TV at radyo ng ABS-CBN.

Pero nitong Hunyo, muling nagpatuloy ang pag-ere ng "A Soldier's Heart" sa Kapamilya Channel.

Mapapanood ang huling gabi o ang huling saludo ng "A Soldier's Heart" ngayong Biyernes ng gabi, Setyembre 18 sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at iWant TFC.

Ang huling saludo ay alay para sa lahat ng mga puso na nawalan at patuloy na ipinaglalaban ang karapatan at kapayapaan ng bayan.