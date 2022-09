Mula sa Instagram ni Vicki Belo

MAYNILA – Hindi nakalampas sa atensyon ng kilalang doktor ng mga artista na si Vicki Belo ang panggagaya sa kaniya sa isang episode ng “Drag Race Philippines.”

Sa kaniyang Instagram account, masayang ibinahagi ni Belo ang maikling video ng pag-impersonate sa kaniya ng Drag queen na si Xilhouete sa “Snatch Game” episode ng “Drag Race Philippines”

Umani ng maraming papuri si Xilhouete sa kaniyang nakakatawang paggaya sa cosmetic surgeon na nagbigay sa kaniya ng una nitong “Ru badge” sa kompetisyon.

“Ang funny, right ?? Congrats @xilhouete on your ru badge and so glad it was with me. Should we vlog?” hirit ni Belo sa kaniyang post.

Ayon pa sa kaniya, mas pinili niyang matuwa na isa siya sa napiling gayahin sa patok na drag competition sa bansa ngayon dahil kailangan umano maging sikat muna bago ka ma-impersonate.

“Okay, guys, that was really funny. I don’t know whether to be angry or flattered. But I will choose flattered because I know you have to be famous to be impersonated,” saad ni Belo.

Pabiro rin itong bumanat na kaya pang gumalaw ng kaniyang mukha matapos magkunwari ni Xilhouete na hirap na ang mukha nitong kumilos dahil sa mga naiturok na gamot.

“Congratulations, Xilhouete, for winning and for impersonating me very well. By the way, guys, I can move, ha?” ani Belo kasunod ang pagkindat bilang patunay.

Natuwa naman ang maraming netizens sa pagiging sports ni Belo sa naging impersonation sa kaniya lalo pa’t isa sa basehan ng kompetisyon ay dapat nakakatawa.

Napapanood ang “Drag Race Philippines” tuwing Miyerkoles sa Wow Presents Plus, Discovery Plus, at HBO Go, habang ang “Untucked” episodes naman ay tuwing Biyernes.



RELATED VIDEO