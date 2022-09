Hashtags' Nikko Natividad wants to try serious roles

MANILA -- The first time former Hashtags member Nikko Natividad met Viva top honcho Vic del Rosario, he was immediately offered a film contract.

“Boss Vic assured me he will give me projects,” Natividad told ABS-CBN News. “Talagang I will grab those projects.

“Meron na akong work. ‘Yun naman talaga ang gusto kong gawin. Then sabi ni Boss Vic, he will give me a chance na sabihin sa kanya kung ano ang gusto kong projects na gawin.

“Naniniwala ako na may plano sa akin si Booss Vic. Alam naman niya kung ano ang projects na nababagay sa akin. Pangako naman nila na iingatan nila ako. Binibigay ko na lahat sa kanila ang decisions para hindi na ako mag-isip. Buo ang tiwala ko.”

Is he willing to go all out in his future projects? “Nagawa ko na ‘yun sa ‘The Kangks Show,’ but still not totally out,” he recalled. “They made me wear a plaster. Kaya naman, basta kailangan sa movie.”

However, he cannot yet confirm if he will do love scenes in his future projects.

“Napanood ko pati ‘Boy Bastos’ ni Wilbert [Ross],” he admitted. “Hindi ko sinasabing hindi ko gagawin. Tignan muna natin siguro. Unti-unti, para hindi biglaan.”

Natividad does not mind that he and erstwhile Hashtags member Wilbert Ross might be doing the same genre – sexy comedy – now that they are both in the Viva camp.

“Si Wilbert halos every month, may ginagawang movie sa Viva,” Natividad noticed. “Nakaka-usap ko sila Wilbert at si McCoy sa tinatakbo ng career nila, sa mga projects na ginagawa nila."

Naughty prankster

Although known to be a naughty prankster on social media, Natividad assured Ross he will not steal the latter’s throne.

“I told Wilbert siya lang ang nakakagawa ng sexy comedies sa Viva like no other,” acknowledged Nikko. “Lagi ko siyang binibiro na napaka-sexy niya talaga. Gusto ko talaga magka-trabaho kami ni Wilbert sa sexy comedy.

“Nag-message siya sa akin when he found out I would sign up with Viva. Sinabi niya agad na sana, magka-trabaho kaming dalawa. Gusto niyang project sa amin parang ‘White Chicks’.”

The 2004 Hollywood comedy stars Wayan brothers Shawn and Marlon as two FBI agents who go undercover as white women.

“Ang iniisip nila lagi, comedy ang bagay sa akin,” Natividad said. “Pero kaya ko ding gawin ang mga serious roles. Gusto kong ma-try ‘yun talaga.

“Pero kung tatanungin niyo kung ano ang dream project ko, gusto kong gawin ang ‘Pedro Penduko.’ Favorite ko ‘yung ginawa ni Janno Gibbs. Ilang beses ko na siya inuulit.

“I was asking myself, kaya ko ba ‘yun kung ako ang gaganap? Gusto ko ang comedy at humor ni Janno Gibbs. May pagka-naughty din.”

Natividad admitted there was a time when he looked for other roles he could play on TV and in films, rather than only comedy and making people laugh.

“Noong lagi akong support sa mga teleserye ng bida, nakakasawa din pala,” Natividad disclosed. “Maghahanap ka din pala ng iba. ‘Pag lagi kang puro comedy at puro upbeat lang ang ginagawa mo, tahimik kasi ang bida.

“Kailangan makaganap din ako ng roles na serious. Hindi naman puro comedy. Kailangan may iyakan din. May love story. I am willing to explore.”

Low point

He acknowledged his early days in showbiz were the lowest point in his career. “Mabagal pa ang utak ko noon. Ngayon, mas kaya ko na ang mga trabahong ibibigay sa akin. Siyempre, kailangan ko pa din ma-train.

“So kailangan ko pa ding makakuha ng ibang projects lalo na ‘yung hindi ko pa nagagawa. Mga serious drama na kailangan kong magawa din para malaman ko kung kaya ko o hindi. Pero kung i-compare ko ‘yung dating Nikko sa ngayon, malayo na talaga.”

Since he joined showbiz in 2014, Natividad has appeared in such programs and films like “Ang Probinsyano (2016), “Pare, Mahal Mo Raw Ako” (2016), “Bakwit Boys” (2018), “The Hopeful Romantic” (2018), “Papa Pogi” (2019) and “You With Me” (2020)

Also in 2016, Natividad joined the seventh season of “Pinoy Big Brother” as a two-in-one housemate with McCoy de Leon.

When ABS-CBN went off the air and the pandemic ensued, his group the Hashtags disappeared from the public eye. Inevitably, they went their respective ways.

“Siyempre, nalungkot kami ng nawala ang ‘It’s Showtime’,” Natividad admitted. “Five years kaming magkakasama, araw-araw. Nag-pandemic at nagsara ang ABS-CBN, hindi na kami nakabalik.

“Hindi kami official na nagsabi maghihiwalay kami, pero doon din papunta ‘yun. ’Yung group eventually magkanya-kanya. Kahit noong naghiwa-hiwalay kami, nakakapit ako sa mga tao gamit ang social media.

“Ang dami kong naging shows out of town at madami ang nagsasabi sa akin that they follow me on social media. Nakakatuwa. Babae, lalaki, matanda. Ang social media platform parang channel na rin siya na napapanood na.

“Noong wala akong projects, doon muna ako sa TikTok. Gumagawa ako ng mga nakakatawang videos. Naka-engage din sa tao."

