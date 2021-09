Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ramdam na agad nina Lovi Poe at Piolo Pascual ang pressure sa gagawing Philippine adaptation ng Korean crime thriller drama na "Flower of Evil."

"At first, there's that pressure that we feel but also excitement... We're gonna give it our own twist, you know the whole Filipino twist that we would give our viewers," ani Poe, na inilunsad bilang bagong Kapamilya talent nitong Huwebes.

Si Pascual naman, na pumirma rin ng bagong kontrata sa ABS-CBN, masayang makagawa muli ng K-drama adaptation lalo't isang dekada na mula nang ipalabas ang local version ng "Lovers in Paris" na pinagbidahan niya.

"The last K-drama I did was Lovers in Paris, it was 10 years ago so finally I got to do something like this again... It's nice to do something like this again," ani Pascual.

Pero hindi lang si Pascual ang may milestone sa career dahil bibida ang kanyang anak na si Iñigo sa isang musical drama series sa Amerika na may titulong "Monarch."

Isa sa makakatrabaho niya ang award-winning Hollywood actress na si Susan Sarandon.

"She's honestly so sweet... We had this conversation for 20 minutes and grabe sobrang down to earth na tao," ani Iñigo.

Nakatakdang ipalabas ang Monarch sa Amerika sa January 30 2022.

—Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News