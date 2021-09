Lester Llansang, dating aktor sa 'Probinsyano,' delivery rider na

MAYNILA -- Matapos ang pagiging parte ng sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano," inamin ng aktor na si Lester LLansang na ngayon ay nilalabanan ang hamon ng pandemya sa pagiging delivery rider.

Ito ang ibinahagi ni Llansang sa pinakabagong vlog ng komedyante at batikang manunulat sa showbiz na si Ogie Diaz.

"Actually sinubukan ko siya, pero in-enjoy ko talaga siya, promise. Nakaka-enjoy siya pagmo-motor at nagde-deliver ako ng pangangailangan ng tao umulan at umaraw. So isa ako ngayong Lalamove rider. Talagang pinag-isipan ko siyang mabuti. Pero ang desisyon ko rito ay hindi ko siya pinagsisisihan. Okay siya. Hindi ganoon kalaki ang kita pero kapag masipag ka at talagang dadamihan mo ang biyahe sa isang araw ay okay naman siya," ani Llansang.

"Nasa state ako ngayon na 'di baleng mababa ang kita kaysa wala. Kasi survival talaga ngayon dahil sa pandemic. Although 'yun nga nakakapagbanda ako, kaya kong tumugtog ng any instruments -- huwag lang 'yung turotot -- pero wala namang gigs. 'Yung taping suwertihan kung makuha ka for lock-in. Ayaw ko nang nakatambay sa bahay, parang nandoon ka lang tapos ang may trabaho ang girlfriend ko parang nakakahiya. Hindi ako sanay na hindi ako gumagalaw. At hindi ako sanay na hindi ako 'yung gumagastos," dagdag ng aktor na na inalala rin na halos P500 ang kinita niya sa unang araw ng kanyang trabaho bilang rider.

Ayon kay Llansang, bagamat maliit ang kita sa pagiging delivery rider kumpara sa isang araw na taping bilang aktor, sinabi niyang masaya siya sa kanyang ginagawa.

"Pero hindi ako magsisinungaling na maliit 'yon. Alam naman natin sa taping na ang one day natin ay bongga. Pero hindi ko siya tinitingnan na ganoon. Kumbaga parang kung nakatambay lang ako sa bahay ay hindi ako makakakuha ng P480. Ayaw ko naman manghingi, ayaw ko naman magnakaw. At saka ang daming nagsabi sa akin, may mga tropa rin ako na sumusuporta sa akin na okay yan," ani Llansang.

Sa pagsabak niya sa bagong trabaho bilang rider, ibinahagi ni Llansang ang mga bagay na natutunan niya.

"Kasi dati 'yung kalakasan ko pa sa pagiging artista, dumating sa point na naging mayabang ako pagdating sa pera. Nang lilibre ako ng kung sino-sino, na-adik sa bilyar. Hindi naman sugal. Inom, barkada. Na parang umabot din sa point na ayaw ko ng coins sa bulsa ko, nakakatawa. Gusto ko puro papel. Kumbaga dapat hanggang bata ka, hanggang malakas ka, hanggang kumikita ka, dapat talaga ipon. Hindi magdamot, pero dapat talaga may ipon ka pangsarili," ani Llansang.

Pag-amin ni Llansang, matapos ang kanyang pagganap sa "Ang Probinsyano" ay naubos din ang kanyang ipon.

"Naubos sa mga bayarin. For me luxury na 'yon kasi hindi naman talaga ako ganoon para bumili pa ng sobrang ano, na alam kong hindi ko kaya."

Matatandaang limang taon ang itinagal ng karakter ni Llansang sa "Ang Probinsyano" bilang si P/Cpt. Mark Vargas.

Si Vargas ay isa miyembro ng "CIDG Boys" ng serye kung saan nakasama niya sina Michael Roy Jornales at John Medina. Sila ang mga unang kakampi ng bidang karakter na si Cardo Dalisay na ginagampanan naman ni Coco Martin.

Pag-amin ni Llansang, nalungkot siya ng mawala ang karakter niya sa sikat na serye.

"Siyempre, five years ako sa 'Ang Probinsyano' since day 1. So five years kaming magkakakasama," ani Llansang na ibinahagi rin kung ano ang kanyang mga pinanghihinayangan bilang bahagi ng serye.

"Siyempre trabaho, unang-una. Kasi 'yon naman talaga ang trabaho natin. Pangalawa 'yung pakikisama, 'yung tropa saka 'yung na-invest mo na emotion, panahon, tulong," ani Llansang na ibinahagi na isa sa kasamahan niya noon sa serye na si Bassilyo ang isa sa nagbigay sa kanya ng tulong noon matapos siyang bayaran nito para sa isang awitin na ginawa nila para sa serye.

"Masaya ako na nagiging busy pero aamin ako na nami-miss kong mapuyat sa taping. Nami-miss ko 'yung pagkain sa catering. Nakaka-miss din. Pero kung hindi pa panahon at hindi pa naman ako mahina at malakas pa naman ako, okay pa naman ako, feeling ko darating pa rin naman 'yung dating Lester sa pag-aartista," ani Llansang na kakatapos lang gumawa ng isang indie film na "Hadlok" na parte ng Sine Halaga.

"So okay pa rin ako. Ako naman naghihintay lang ako. Ganoon tayong mga artista, naghihintay lang naman tayo. At 'yun nga sa sobrang gusto kong maging busy, pati music video ng banda ko, ako na ang nagdirek. Gumawa ako ng music video sa banda ko," ani Lester.

Sa 32 taon sa industriya, isang aral ang laging bitbit ni Llansang. Aniya, mananatili ang paniniwala niya na "ang pag-aartista ay trabaho at hindi pagkatao" at hindi dapat ginagamit para makapanakit ng ibang tao.

"Lagi kong sinasabi ang pag-aartisa ay trabaho talaga ito, huwag natin itong gamitin para mang-apak tayo ng ibang tao. Huwag nating gamitin ang pangalan kung sikat tayo o malaki ang kinikita natin para mang-apak ng ibang tao para umangat ka o manggamit ng ibang tao para umangat ka," ani Llansang na inamin ang paghanga sa aktres na si Angel Locsin o Gelocs kung kanyang tawagin.

Pagbabalik-tanaw ni Llansang, si Locsin ang tumulong at nagbayad sa ospital nang ipanganak ng kanyang dating karelasyon ang anak nila.

"Wala akong budget. As in ipit ang budget, si Angel ang sumagot ng buong bayarin sa ospital ...Tapos ninang pa siya," ani Llansang.

