Yassi Pressman, alay ang bagong award sa yumaong ama

MAYNILA -- Alay ng aktres na si Yassi Pressman sa kanyang yumaong ama ang pinakabago niyang tagumpay bilang aktres.

Kamakailan lang ay iginawad kay Yassi ang TV Supporting Actress of the Year sa ika-51 na Box Office Entertainment Awards para sa kanyang pagganap sa sikat na serye ng ABS-CBN na "FPJ's Ang Probinsyano."

Sa Instagram nitong Miyerkoles, binigyang pagkilala ulit ni Yassi ang tulong at suporta ng kanyang yumaong ama sa kanyang karera sa showbiz.

Pinasalamatan din ni Yassi ang lahat ng mga taong nasa likod ng kanyang pinakabagong tagumpay.

"Close your mind, heart and soul to the things that pull you down, open your eyes and see how blessed you are. I want to say thank you every single person who has been a pillar in my life. People who didn't doubt me but instead said 'Kaya mo yan.' Mahal ko po kayo. In August i celebrated my 4th year on our show, and this is also my 4th annual acting award because of it. Thank you GMMSF's 51st Box Office Entertainment Awards for another recognition," ani Yassi.

"Salamat po sa opportunity na patuloy niyo pong binibigay sa akin. At salamat sa inpirasyon para patuloy kong paghirapan ang aking trabaho. We are blessed to even be working in these times, and I will forever be grateful," dagdag ni Yassi.

Pebrero nito lamang taon nang pumanaw ang ama ni Yassi na si Ronnie Pressman sa edad na 90.

Si Yassi ang isa sa mga bidang artista ng "FPJ's Ang Probinsyano" kung saan ginagampanan niya ang asawa ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Coco Martin).