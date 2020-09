'Way Back Home' nina Kathryn Bernardo at Julia Montes, mapapanood na sa YouTube

MAYNILA -- Trending ngayon ang pelikulang "Way Back Home" ng Star Cinema na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Julia Montes.

Libreng mapapanood ngayon ang "Way Back Home" na inilabas sa YouTube noong nakaraang Biyernes, Setyembre 11. Pinalabas ito sa mga sinehan noong 2011.

Sa ngayon ay pumalo na sa higit 1.7 milyon ang nakapanood sa "Way Back Home" na pumapangalawa sa trending video ng YouTube Philippines.

Maliban kina Kathryn at Julia, tampok din sa nasabing pelikula sina Sam Concepcion at Enrique Gil.

Ang "Way Back Home" ay tungkol sa dalawang magkapatid, si Ana Bartolome (Kathryn Bernardo) and Jessica Santiago (Julia Montes), na nagkahiwalay ng 12 taon at lumaki sa magkaibang mundo.

Ginawa ang pelikula matapos ang matagumpay sa serye na "Mara Clara" kung saan bida ang dalawang aktres.

Narito ang link para sa mga nais mapanood at muling balikan ang pelikulang pinagsamahan nina Kathryn at Julia matapos nilang bumida sa sikat na serye na "Mara Clara" noong 2010.

