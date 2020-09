'Ikaw ang regalo': Liza Dino, may mensahe sa kaarawan ng mister na si Ice Seguerra

MAYNILA -- Ibinahagi ni Liza Diño ang kanyang mensahe para sa kaarawan ng kanyang asawang si Ice Seguerra.

Nitong Huwebes ng hapon sa Instagram, isang larawan na kasama si Seguerra ang ibinahagi ni Diño para sa espesyal na araw ng kanyang kabiyak.

"Ayan, naghanap talaga ako ng picture na hindi ako magmumukhang NANAY mo. Kasi, unfair ka! Kahit 37 ka na, minsan mukha pa ring 15. Pagod na pagod na 'kong mag-explain na 33 lang ako... forever," paunang birong pahayag ni Diño.

Para kay Diño, isang regalo sa kanyang buhay ang mister na kanyang ipinagpapasalamat.

"Sa araw na ito, dapat ikaw ang nakakatanggap ng regalo pero ako ang nagpapasalamat kasi pinanganak ka sa mundong ito kasi ikaw... ikaw ang regalo," ani Diño.

Dagdag pa niya: "You are a gift to me — a blessing. The best thing that happened in my life after Amara. I love you so much, my love, and I hope I make you happy as much as you MAKE ME THE HAPPIEST. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. Let's enjoy today!"

Matatandaang Disyembre 2014 nang unang nagpakasal sina Diño at Seguerra sa California, USA kung saan legal ang same-sex marriage.

Naganap naman ang kanilang "symbolic ceremony" sa Laiya, Batangas noong Enero 2015.

Taong 2014 nang ideklara ni Seguerra na siya ay isang transgender man. Pinalitan din niya ang kanyang pangalan at sinabing tawagin na siya bilang Ice.