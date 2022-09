Markus Paterson sa mas pipiliing babae – taga-UK o taga-Pinas?

MANILA – Isiniwalat ng aktor na si Markus Paterson na mas gusto niya ng mga morenang babae, sa gitna ng mga kontrobersiya tungkol sa kaniya.

Sa pagtutuloy ng “Boys After Dark” episode na tungkol naman sa first love, sinabi ni Paterson na mas gusto niya ng mga babaeng may "island vibes."

Ayon sa Kapamilya actor, noong high school days niya sa UK ang first love niya. Pero hindi ito tumagal matapos ang tatlong taong relasyon nila.

“Lumipat ako dito. Di ko kaya ng long distance. Pagbalik ko may bago na. Nung pagbalik ko mas gwapo din ako,” aniya.

Napatanong sina Jae Miranda, Aljon Mendoza, Anthony Jennings, and Ghello Marquez, na kung ano mas gusto ni Paterson — mga British na babae o mga Pilipina.

Siyempre, pinili ni Paterson ang mga Pilipina. Aniya, tanned-skin ang ex niya sa UK.

“ ’Yung British ko kasi na ex, blonde hair, blue eyes but she's Greek. So tanned siya,” he added.

Tinanong din siya kung sino ang "TOTGA" o "the one that got away" niya. Para sa kaniya, “bullsh*t” ang pananaw na ito.

“The one that got away is utter most bullshit. At the end of the day, if she got away then she wasn’t the one. If she was the one, you would have fought to the ends of your capability to keep her in your life. There’s no ‘one’ for anyone. That's bullsh*t,” ani Paterson.

Para sa kaniya, magiging masaya ang isang tao kapag naranasan niya ang iba't ibang tao, relasyon, kultura, at lifestyle.

Klinaro naman ni Paterson ang mga nauna niyang sinabi tungkol sa hindi pagde-date ng nasa showbiz, kung saan nagalit ang mga netizen noong huling linggo.

Aniya, nirerespeto niya lahat ng kaniyang mga dating partner, at hindi niya kinokonsidera na mga kasuklam-suklam ito.

“I respect all of my exes. I know that kanina pa ako nagsasabi na I will never date someone in this industry and I stick by that. I never will. It’s not because they’re horrible people. At the end of the day, as soon as you love or fell in love with someone, they deserve your utmost respect,” paliwanag ni Paterson.

Napalibutan ng kontrobersiya si Paterson nitong buwan matapos niya kumpirmahin na nakipaghiwalay na siya kay Janella Salvador, matapos ang paghahayag ng aktres na single mother na siya sa kanilang anak na si Jude.

