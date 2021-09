TINGNAN: Vice Ganda, ipinakita ang tunay na buhok

Screenshot mula sa vlog ni Vice Ganda

Hindi itinanggi ng komedyante at host na si Vice Ganda na nakaranas siya ng matinding kalungkutan nang unti-unting mapansin na tumataas na ang kaniyang hairline na naging dahilan upang bumaba ang kaniyang kumpiyansa sa sarili.

Ito ang inamin ni Vice sa kaniyang vlog kung saan ipinakita niya sa publiko ang kaniyang tunay na buhok kapag wala siyang suot na wig, na naging trademark na niya sa showbiz.

“Sa lahat ng mga humihiling na masilip ang totoong hair ko, ayan na. Ewan ko ba naman sa mga tao kung bakit interesadong interesado silang makita 'yung buhok ko. Give ko na sa inyo 'yan,” saad ni Vice nang magpa-scalp treatment sa salon ng anak-anakan na si Ryan Bang.

Aniya, hindi naman umano talaga siya kalbo ngunit mataas ang kaniyang hairline na resulta marahil ng pagka-stress ng host.

Dito ikinuwento ni Vice na nagkaroon siya ng anxiety habang napapansin ang pagtaas ng hairline niya na sinubukan niyang itago at huwag pag-usapan.

“Pag bakla ka, gusto mo maganda hair mo. Nung nararamdaman kong ang taas na ng hairline ko, nagbigay siya sa 'kin ng anxiety. Nalulungkot ako. Kinapitan ako ng hiya. Nahihiya akong makita ng tao na mataas hairline ko,” saad ng komedyante.

“Tinatago ko talaga siya for a time. Ta's ayokong pinag-uusapan 'yung buhok ko. Sobra ako na-insecure. Ta's bumaba 'yung self-confidence ko.”

Ngunit kalauna’y natanggap na rin ng “It’s Showtime” host ang kaniyang buhok at napagtanto na hindi naman pala kabawasan sa kaniyang pagkatao ang mataas na hairline.

“Tinaggap ko na siya at in-embrace ko na siya. O e ano naman kung ganyan ang hairline ko, maganda naman ang fez ko. 'Di naman makakabawas sa pagkatao ko ang ganyang hairline,” paliwanag ni Vice.

“It's not your scalp. It's not your hairline. It's your heart.”

Hirit pa nito, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao dahil tanggap naman umano siya ng nobyong si Ion Perez.

“Kung love naman ako ng taong love ko, ano pang pake ko sa sasabihin ng ibang tao. Kung 'di ako tanggap ng ibang tao, wala na ko pake. Ang mahalaga, tanggap at mahal ako ng taong mahal ko,” dagdag ni Vice.

Nagpunta ang komedyante sa MoriduArt na salon ni Bang sa Quezon City upang sumailalim sa scalp treatment na maaaring makapagpatubo sa buhok niya.

“Tingnan natin kung may mangyayari sa scalp ko,” biro ni Vice.

Ayon sa hair stylist ni Bang na galing mismo sa South Korea, sarado ang mga pores sa bahagi ng hairline ni Vice.

Kaya sa pamamagitan umano ng treatment, tutubo ito muli sa loob ng walong linggo.

“Itapon mo na lahat ng wigs mo kasi tutubo na 'yan,” banat pa ni Bang sa ina-inahang si Vice.

Madalas biruin ng kapwa "It's Showtime" host si Vice dahil sa kaniyang buhok.

Related videos:

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC

Watch more on iWantTFC