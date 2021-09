Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Sinimulan na ni Lovi Poe ang bagong yugto ng kanyang karera bilang aktres dahil nitong Huwebes ay inilunsad na siya bilang Kapamilya.

Pagtapak pa lang sa loob ng gusali ng ABS-CBN, lutang na ang emosyon ni Poe.

"Wala akong nararamdaman kundi pasasalamat kasi I’ve been a huge fan of the body of work of ABS-CBN and I'm happy they gave me this opportunity, the trust they gave me, di ko in-expect. I'm just grateful," sabi ng aktres.

Mas lalong nadama ni Poe ang init ng salubong ng pamunuan ng ABS-CBN sa pagpirma niya ng kontrata na senyales ng bagong kabanata sa kanyang 15 taong career.

Binuhay din ni Poe ang alaala ng amang si Fernando Poe Jr.

"It makes me feel close to my father as well, this was my dad’s home and I’ve always longed for that love and the fact that I'm here makes me feel a lot closer to him," sabi niya.

Tanong naman ng marami: Papasok ba siya bilang karakter sa FPJ's Ang Probinsyano ni Coco Martin?

"Well let's see! Abangan! We have different sets of fans. That would be nice," aniya.

Inihayag na ng Dreamscape na sasabak si Poe sa Pinoy version ng hit Koreanovela na "Flower of Evil" katambal si Piolo Pascual.

Giit ni Poe, tumatanaw siya ng utang na loob sa dating home studio pero kailangan daw niya ng bagong direksiyon sa career.

—Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News