MAYNILA -- Ibinahagi nina Gelli de Belen at Chris Villanueva ang pasasalamat at saya sa patuloy na suporta ng mga manonood sa sikat na seryeng "2 Good 2 Be True" na pinagbibidahan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

"We are elated, we are very happy and grateful that people really like to watch the show. Na kumakapit talaga sila sa istorya hindi lang dahil kay KathNiel kung hindi pati sa ibang istorya sa serye ay kumakapit sila. Happy for all of us because we work hard to make it really nice," ani De Belen na kasama rin si Villanueva sa panayam ng Kapamilya Chat.

"Siyempre we work hard not only to complete the job kung hindi pati mag-enjoy ang mga manonood. Siyempre masaya kapag nakikita namin at nalalaman namin na enjoy sila," dagdag ni De Belen.

"Sa aming mga artists, performers, actors, gusto namin nakaka-entertain kami and what's the best way to know it is itong katulad ng mga sa social media right now na nababasa namin 'yung kanilang appreciation. So tuwang-tuwa kami na parang nagugustuhan nila 'yung show, 'yung ginagawa namin," dagdag ni Villanueva.



Sa serye ginagampanan ni De Belen ang karakter ni Margie Fajardo, ang ina ni Ali (Bernardo), samantalang isang pulis na nahulog naman kay Margie ang karakter ni Villanueva na si Capt. Rafael Rosales.

Pag-amin ng dalawa, hindi nila inakala ang suporta ng mga manonood sa kanilang tambalan na binansagang "MarKap."

"Ako nagulat talaga, as in 'ah talaga may love team na ako,'" ani Villanueva.

"At our age, hindi ba? Parang tapos na kami sa love team, 'yung mga love team na 'yan napagdaanan na namin been there, done that. At the age of 50 mayroon pa kaming ganooon, di ba?" ani De Belen.



Ayon sa dalawa, nakatulong sa kanilang karakter ang pareho nilang batid na game sila na gawin ang lahat para sa proyekto.

"Ultimo ang kiss na ginawa namin, pinag-usapan namin 'yung timing. It's all technical. More than kilig, of course if you watch it, it's kilig or whatever but when we are doing it, it's technical," ani De Belen.

"Pinag-usapan na kailangan ganito katama 'yung timing. Pinagkuwentuhan muna ng matagal," ayon Villanueva.

"Kung natuwa kayo, happy kami. Kasi pinag-usapan talaga namin 'yan with Direk," hirit ni De Belen.



Mapapanood ang "2 Good 2 Be True" sa Netflix Philippines at iWantTFC, gayundin sa A2Z, Kapamilya Channel, TV5, Kapamilya Online Live sa Facebook at YouTube, Jeepney TV, at TFC IPTV.

