MAYNILA -- Sasabak na rin sa vlogging ang aktor na si Jake Cuenca.

Sa Instagram post ng Star Magic nitong Miyerkoles, ibinahagi nito ang teaser ng YouTube channel ni Cuenca.

"Feeling super excited for this guys! Can't wait to share with all of you what I have been working on lately. Like, subscribe, & see you on my vlogs!" ani Cuenca sa caption ng teaser.

Nito lamang Mayo ay nagtapos na ang seryeng "Viral Scandal" kung saan isa si Cuenca sa mga bituin.

Sa ngayon ay nakatakda si Cuenca na maging parte ng "Cattleya Killer," na pinagbibidahan naman ni Arjo Atayde.

Maliban sa serye, may bago ring mga pelikula si Cuenca.

