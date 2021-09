Kuha mula sa YouTube channel ni Luis Manzano

“Please, panoorin nyo nang paulit-ulit dahil lahat ng ito ay para sa kanya.”

Ito ang pagsusumamo ng host na si Luis Manzano sa panimula ng kaniyang bagong labas na vlog upang matulungan ang limang taong gulang na si Sopia Amano para sa kaniyang operasyon.

Sa isang “vlog for a cause,” ikinuwento ni Manzano na nakita niya sa social media si Amano na nakalabas ang tiyan dahil dito umano dumaraan ang dumi ng bata na walang butas sa likuran.

Kaya naman naisipan ng beteranong host na ialay ang content na ginawa kasama ang mga kaibigan para sa bata na siyang tatanggap ng lahat ng kikitain ng nasabing vlog.

“So ang gusto ko po sanang mangyari, lahat ng kikitain ng vlog na 'to ay ibibigay ko po sa kaniyang pamilya. Dahil kung saka-sakali man, kailangan po niya ng operasyon,” ani Manzano.

“Nabalitaan ko pa na may kaunting komplikasyon pa si Sopia. Kaya medyo mahirap-hirap 'yung kailangan gawin para sa kanya.”

Pagmamakaawa pa nito, kahit hindi na umano intindihin ng publiko ang gagawin nilang magbabarkada sa video basta hayaan lamang na nagpe-play ito upang lumaki ang views at kikitain ng content sa YouTube.

“Lahat po ng kikitain ng vlog na ito, ibibigay ko sa kanya. Please. Kahit wala kayong pake sa akin, okay lang. Wala kayong pake sa barkada ko na ilalagay ko sa vlog na 'to, okay lang,” pahayag ni Manzano.

Paliwanag pa niya, napagtanto nito na hindi lamang pagpapasaya ang maaaring ibigay ng kaniyang “Lucky TV” channel dahil puwede rin itong makatulong sa ibang tao.

“Kayo po, napakarami ng inyong matutulungan kahit 'di po kayo naglalabas ng pera. Hindi nyo kailangan mag-donate, manood lang kayo. Kahit iwan n'yo lang na naka-on, marami kayong matutulungan,” panghihikayat pa niya.

Sinabi rin nito na gagawa pa siya ng mga vlog for a cause sa susunod para sa mga mahahanap na nangangailangan ng tulong.

“Bukod sa papasayahin ko kayo, papatawa, kolokoy, gagawa ako once or twice a month, pipili po tayo ng matutulungan. Kung ano ang kikitain ng episode na 'yun, ibibigay natin agad agad,” pahabol ni Manzano.

Umabot na sa higit 100,000 views ang nasabing video halos isang araw nang ilabas ito. Mayroong higit 1 milyong subscribers si Manzano sa platform.