PANOORIN: Ivana Alawi, pinili ang 5 paborito niyang swimsuit

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Ivana Alawi sa "Star Picks" ng Star Magic ang limang paborito niyang swimsuit.

Pag-amin ni Ivana, hilig niya ang mag-swimsuit kahit pa nasa bahay lang siya.

"Isang beses ko lang suotin 'yung bikini. Kunwari nagamit ko na siya for picture, hindi ko na siya nagagamit kaya ang dami, parang isang closet area 'yung kinakain ng swimsuit ko. Sobrang dami niya, bili ako nang bili, tapos isang gamit lang tapos hindi ko na nagasgamit ult," ani Ivana.

Ayon kay Ivana, hindi rin madali na makahanap siya ng swimsuit dahil sa aniya ay kakaibang hubog ng kanyang katawan.

"Basta kakaiba siya. Minsan hindi ako makahanap ng swimsuit dahil sobra siyang malaki, pero sobrang petite kong tao. So kailangang super, super extra small," ani Ivana.

Payo rin ni Ivana pagdating sa pagpili ng swimsuit: "The more na may cut siya, the more open siya, the more magiging seksi kang tignan kasi ini-accentuate niya ang iyong body. So kapag bibili kayo ng swimsuit dapat may cut sa gilid."

Narito ang paboritong swimsuits ni Ivana.

