Heaven itinangging humingi ng ayuda sa mga Pacquiao; kolumnista nag-sorry

MAYNILA — Pinabulaanan ng aktres na si Heaven Peralejo ang balitang kumalat na humingi siya ng ayuda sa pamilya ng dating boyfriend na si Jimuel Pacquiao, anak ni Sen. Manny Pacquiao.

Sa isa kasing blind item ng kolumnistang si Lolit Solis, nanghingi daw ng perang ayuda na P100,000 si Peralejo sa senador.

Diretsahang sinagot ito ng aktres at sinabing hindi siya nanghingi ng pera kanino man.

"The past few weeks have redefined the public’s impression of me. It was hurtful and I needed some time to think it through. I’ll get straight to the point. I didn’t ask anyone for money. I am beyond grateful that I am blessed with opportunities to earn an honest living. Whatever I have now is a product of my hard work and not extracted from anyone’s pockets," ayon sa aktres.

Dinepensahan din siya ni Jimuel at sinabing walang inutang sa kanila si Peralejo.

Binura na ni Solis ang nauna nitong post sa pakiusap na rin ng asawa ng senador na si Jinkee. Humingi rin ito ng tawad sa kamalian.

"Tanggap ko pag nagkamali ako... [I]namin ko na narinig ko lang ang bulong bulungan tungkol dito. Now salamat at manager pala ni Heaven na si Ogie Diaz, ipinaliwanag na baka mali ang naging assumption ko... Sa nagawa ko, sorry," ani Solis.

Ayon kay Diaz, sapat ang ipon ni Peralejo kaya hindi nito kailangang manghingi ng pera.