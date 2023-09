'Fractured' star Francine Diaz sumalang bilang Star Patroller

Sumalang bilang Star Patroller si "Fractured" star Francine Diaz sa "TV Patrol" nitong Setyembre 14, 2023.

MAYNILA — Sumalang bilang Star Patroller si "Fractured" star Francine Diaz sa "TV Patrol" nitong Huwebes.

Ilan sa mga ibinalita ni Diaz ang pagbabalik ni Karylle sa "Rama Hari" at mga updates hinggil sa musika nina Moira dela Torre at Yeng Constantino.

Nag-ulat din siya hinggil sa bagong libro ni Pia Wurtzbach na "Queen of the Universe" at pagtanggal ng age limit sa Miss Universe pageant.

Si Diaz ay bumida sa hit teleserye na "Dirty Linen" na natapos na nitong Agosto.

Bibida siya sa bagong seryeng "Fractured" na mapapanood na sa iWantTFC simula bukas.

