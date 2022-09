Joshua Garcia shares experience meeting George Clooney

MANILA -- Joshua Garcia is back to work after his short trip to Switzerland.

In Star Magic's Inside News, Garcia shared that he was able to meet Hollywood superstar George Clooney.

"Thankful lang ako to be part of that Omega event. At ang saya ng tour kasi first time ko rin doon sa Switzerland. Ang saya lang na may na-meet tayo na iba't ibang tao. Naubos ang English ko. Naka-meet din ako ng other actor from other country. Ang saya, ang saya ng tour. Pagdating namin doon sa isang parang ballroom, doon kami pumuwesto kung saan siya namin nakikita na dadaan. Nasa harapan ko talaga siya," Garcia said.

Garcia also shared how he felt meeting Clooney in person.

"Very inspiring siya. Nung nakita ko siya sabi ko, gusto ko maging siya. Ang lakas kasi ng dating niya. Pagdating pa lang niya doon sa event, alam mo na may artista talaga na dumating. The way he handled himself sa stage, ang galing lang, may wow factor. Isa ako sa mga sinwerte na makakita ng ganoon, iba ang impact sa akin," Garcia added.

Garcia said the highlight of the event was being able to meet people from other countries.

"Ako ang pinaka-na-enjoy ko sa trip na 'yon is to meet new people, na makausap sila. Ma-experience 'yung ganoon, 'yung event. Kasi hindi naman may event dito rin hindi ba? Ibang environment, ibang tao ang kausap mo. Sabi ko nga naubos ang English ko, pero kinaya naman," Garcia said.

Meanwhile, Garcia also shared his reaction on his recent Titktok video and the comment of Nicki Minaj in his dance cover "Super Freaky Girl."

"Actually recent ko lang din nakita 'yon. Pinin ko nga siya doon sa video kasi nga kanta niya rin 'yung sinayaw ko. Masaya lang kasi siyempre nakikita ako roon sa ibang parte ng mundo. That's the goal. Sana mas more pa. Ngayon grateful lang ako, masaya lang ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon. Sino ang nagko-comment, naa-appreciate ko yon sobra. Tingnan natin kung ano pa ang mangyayari sa journey ko," he said.

Garcia is currently one of the lead stars in the ABS-CBN series “Mars Ravelos’: Darna.”

"Actually kahit nasa Switzerland ako nakikita ko ang tweets ng mga tao at clips sa mga ipinapapalabas namin. Sobrang thankful, grateful na hanggang ngayon ay mainit pa rin ang pagtanggap ng mga tao sa amin. So sana magtuloy-tuloy po," Garcia said.

