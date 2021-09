Screenshot mula sa vlog ni Kim Chiu

“Home away from home.”

Ganito inilarawan ng aktres at host na si Kim Chiu ang kaniyang condominium unit na madalas niya umanong puntahan kapag nais mag-isa upang makapag-isip.

Sa kaniyang vlog, ipinakita ni Chiu ang maliit na unit na kakatapos lamang i-renovate dahil mas madalas na itong magpunta rito.

“Sobrang liit lang ng lugar na 'to kasi most of the time, ako lang talaga mag-isa dito. Dito ako nagmumuni-muni,” ani Chiu na tinawag ang property na kaniyang secret hideout.

“Now ko lang talaga 'to pina-renovate nang hardcore kasi parang napapadalas 'yung pagtambay ko dito. So gusto ko namang maganda, maayos, malinis.”

Noong 2015 pa nabili ni Chiu ang condo unit kung saan siya mismo ang nag-aayos at naglilinis dahil wala naman ang mga karaniwang kasama niya sa bahay.

Kumpleto na ito ng mga gamit mula sa kusina hanggang sa sala. Habang ang sofa nito ay nagiging kama na rin kung nais niyang matulog.

“Parang nababahay-bahayan lang ako. Ako lang talaga mag-isa dito. Ako naglilinis. As an independent girl ako rito. Wala si sissy Kam, though sometimes nandito siya. Wala 'yung mga angels ko, so ako lang talaga kapag gusto ko ng self-love,” saad ng aktres.

Ayon sa kaniya, isa sa mga napagtanto niya ngayong quarantine ang kagandahan ng pananatili sa bahay.

“Ngayong quarantine kasi parang pina-realize sa atin na maganda pala sa bahay. Alis tayo nang alis, travel tayo nang travel, tira tayo nang tira ng ibang lugar, pero mas maganda palang mag-invest sa bagay na alam mong sa 'yo,” paliwanag nito.

Watch more on iWantTFC

Kuwento ng “It’s Showtime” host, may nagpayo sa kaniya na mas magandang investment ang property dahil maaaring magmahal ang halaga nito kaysa sa sasakyan.

“Kasi ito nakuha ko lang 'to dahil may konti akong natabing ipon, and then naisip ko kung saan ko 'yun gagastusin...May nakapagsabi sa akin na best investment talaga ng money mo is really to buy a property. So kahit maliit lang siya, tutubo din naman 'yun,” pahayag ni Chiu.

“Kaysa bumili ng mga car na magde-depreciate din ng konti, might as well buy something for yourself that one day you'll be really proud of. Proud naman ako dito sa aking small space.”