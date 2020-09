How John Prats, Angelica Panganiban became best friends

MANILA – John Prats and Angelica Panganiban have known each other since they were kids but the two revealed it wasn’t until they worked together 11 years ago that they became best friends.

In an interview with Toni Gonzaga for “I Feel U” on Sunday, Prats said they only became really close when he joined the cast of “Banana Sundae.”

“Mas nabuo 'yung friendship nung pumasok ako sa 'Banana.' That was 11 years ago. Nung pumasok kami sa 'Banana,' bigla na lang akong naging close sa kanya. Ako 'yung nagbigay ng pet name sa amin. Naging dirediretso na ang friendship namin,” he said.

Panganiban, for her part, said their friendship solidified after Prats went through a rough heartbreak.

“Doon siguro namin na-prove na hindi namin kaya iwan ang isa’t isa. Hindi ko kayang nasasaktan ang taong ito. Doon na talaga siya lumalim, okay alam ko na ito. Wala itong iwanan,” she said.

Just like any friendship, Panganiban shared that they also had their share of misunderstandings and arguments.

“Masakit kasi totoo 'yung away namin. Prankahan. Sasabihin niya talaga na naiinis ako sa 'yo, masama ang loob ko sa 'yo. Kahit umiiyak ako, hindi siya maaapektuhan. Palilipasin muna namin,” Panganiban said.

Despite this, Prats said they always make it a point to iron things out immediately.

“When I tell her naman 'yung inis ko sa kanya, ang kasunod naman nun is to fix it. Hindi ko na siya pinapatagal,” he said.

Was there ever a time that they did not like who the other one is dating?

“Oh yes. Sinasabi namin. Siya kasi kapag may dine-date, parang wala akong say diyan kahit best friend mo ako. Pero kapag may sinabi siyang red flag, bibigyan ko lang siya ng advice. Pero kasi kapag gusto mo na, gusto mo na iyan eh,” Panganiban said.

“Feeling ko sa aming dalawa, kasi siya 'yung in love tapos ako 'yung nasa labas so ako 'yung nakakakita ng, ‘Mali na ito ah. Nang-aabusa na si girl ah.’ Doon nagsisimula 'yung inis ko tapos sasabihin ko 'yun sa kanya. Pero siyempre kikimkimin ko muna. Ayaw ko naman makadagdag sa mga nangyayari sa kanila din. Pero kapag nainis na ako sa girlfriend niya, wala na 'yun. Ayaw ko na. Hindi na ako sumasama sa kanila. Hindi na ako third wheel,” she added.

While saying he also tells Panganiban when he doesn’t like who she’s dating, Prats said he always wishes her nothing but happiness.

“Kahit ayaw ko 'yung karelasyon niya, I always wish na sana mali ako. I always wish na mahanap niya ang happiness niya. Kasi more than my feelings, I just want to think of her feelings and her future na maging maayos din ang mapupuntahan niya. Kasi alam ko kung gaano siya kabait. Alam ko kung gaano ma-pure yung puso niya,” he explained.