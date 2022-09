MAYNILA -- Sanib-puwersa ang mga bagong PIE jocks na sina Melai Cantiveros at Jhong Hilario para sa bagong programang "The Chosen One" ng PIE Channel.

Sa Sabado, Setyembre 17, nakatakda ang pagsisimula ng programa na tinaguriang "pili serye." Ito ay dahil ang mga manonood o katroPIE ang pipili kung sino ang maliligtas o mawawala sa sinusundang istorya.

Tuwing Sabado sa ika-8 ng gabi, boto ng mga katroPIE ang bubuo sa kuwento. Puwedeng iboto ang player na nais iligtas sa "The Chosen One Presents: Soap Opera."



Para sa iba pang detalye ng programa at palaro, narito ang teaser ng "The Chosen One."

Noong nakaraang linggo, ipinaabot ni Cantiveros ang pasasalamat sa pagtanggap at pagpili sa kanya bilang bagong miyembro ng PIE Channel.

Sa ngayon, isa si Cantiveros sa mga host ng pang-umagang programa ng ABS-CBN na "Magandang Buhay" kasama sina Jolina Magdangal at Regine Velasquez.

