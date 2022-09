MAYNILA -- Nagbigay reaksiyon ang aktor na si Gerald Anderson sa balitang nag-uugnay sa kanila ng aktres Kylie Padilla, kasama niyang bida sa isang bagong pelikula.

Sa pinakabagong vlog ng talent manager at showbiz writer na si Ogie Diaz, ibinahagi nito ang naging pagkikita nila ni Anderson.



Nang mabanggit ni Diaz kay Anderson na ang aga lumabas ng publicity para sa pelikula, tugon ng aktor: "Sana nga ipinalabas na agad 'yung pelikula para sumabay doon, 'di ba? So hintayin natin nine months from now."

Nang tanungin naman ni Diaz si Anderson tungkol sa balitang may namamagitan at nabuntis 'di umano niya si Padilla, tugon ng aktor: "Tingnan nga natin nine months from now, 'yun nga ang sinasabi ko."

Noong nakaraang buwan, itinanggi na ito ni Padilla.

Si Anderson, bida ng Kapamilya serye na "A Family Affair” ay nobyo ng aktres na si Julia Barreto.

Salamantala, nitong Mayo lamang ay kinumpirma ni Padilla na nakikipag-date na siya, isang taon matapos maghiwalay sila ni Aljur Abrenica, ama ng kanyang dalawang anak.

KAUGNAY NA MGA VIDEO:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC