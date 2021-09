Jhong Hilario, malaki ang pasasalamat kay Coco Martin

MAYNILA -- Malaki ang pasasalamat ni Jhong Hilario kay Coco Martin sa tiwalang ibinigay nito sa pagiging parte niya noon ng "FPJ's Ang Probinsyano," ang sikat na serye ng ABS-CBN na ngayon ay nagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo.

Sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment, muling binalikan ni Hilario ang naging karanasan niyo noon bilang si Alakdan sa serye.

"Para sa akin ang makasama sa isang historical na teleserye ay napakalaking bagay bilang isang artista. Nagpapasalamat ako kay Coco dahil pinagkatiwalaan niya ako," ani Hilario.



"Happy 6th year anniversary ka-Probinsyano. Nandito pa rin kami dahil sa inyo at para sa inyo. Congratulations po at maligayang anibersaryo sa ating lahat. Mabuhay po kayo!"

Matatandaang Marso 2019 nang mapatay ni Cardo Dalisay (Martin) si Alakdan, na isa rin sa maituturing na hindi malilimutang karakter sa serye.

Maliban kay Hilario, nagpahatid na rin ng suporta at pagbati para sa anibersaryo ng "Ang Probinsyano" ang aktres na si Yam Concepcion na ginampanan ang karakter bilang si Lena, anak ni Leon o Pinuno (Lito Lapid).

"Iba ang samahan namin doon nakaka-miss. At saka ang bait ng lahat, ng staff, ng mga artista, everyone on the set. 'Yun ang talagang masasabi kong teleserye na 'yung naging close kami talagang lahat. Never ko 'yon makakalimutan sa buong buhay ko," ani Concepcion.

"Happy, happy anniversary ang mga ka-Probinsyano and keep on inspiring and helping people," dadag ng aktres.

Mapapanood ang bagong yugto ng seryeng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.