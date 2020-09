'Nakaka-proud ka sweetheart': Judy Ann lauds Sarah for trying new things

Sarah Geronimo and Judy Ann Santos. ABS-CBN/File

MANILA – Judy Ann Santos was an image of an extremely proud sister as she heard Sarah Geronimo talk about how being married, especially during a pandemic, changed her as a person.

During an online conversation to promote a brand which they both endorse, Geronimo said she is happy that she is discovering so much about herself now.

“Marami akong mga nalalaman about myself na ganito pala ako or ganyan. May mga good. Meron ding parang alam ko talaga sa sarili ko na kailangan kong i-improve especially now na you’re no longer your own. Meron ka nang kabiyak,” she said.

While considering it a challenge, Geronimo said: “Kasi nasanay nga tayo na tayo lang sa buhay and your family. Ngayon meron ka ng asawa na kailangan mo ring isipin, kailangan mong alagaan. At the same time, huwag mo din kakalimutan mahalin yung sarili mo and never lose your identity as a person.”

Although she is still learning the ropes of being in a lifetime commitment, Geronimo said it makes her happy that she’s now become more independent.

“Nakakatuwa lang ngayon kasi parang mas sinipag. Parang wala na tayong choice ngayon. Sa panahon ngayon, talagang kailangan nating magsumikap matutong maging independent sa buhay,” she said.

“Katulad sa pagluluto. May mga niluto ako na hindi ko akalaing maluluto ko for myself and for my husband. Nakakatuwa. Isa din sa mga naitulong ng sitwasyon natin ngayon yung matuto ka talagang tumayo sa sarili mong mga paa, matuto talaga sa buhay,” she explained.

Gushing about Geronimo’s new realizations, Santos said she waited so long to hear those words from the singer.

“Grabe naman. Para ka nang cum laude sa mga sinabi mo. Nakaka-proud ka ha. Nakaka-proud yung pinanggagalingan ng mga statements mo ngayon. Matagal ko nang hinihintay na lumabas sa bibig mo yang words na iyan because it’s about time that you enjoy life,” she said.

Santos said she is happy that Geronimo now gets to experience new adventures in her life.

“I am so proud of you because hindi ka na natatakot mag-try ng mga bagong bagay sa buhay mo. Totoo iyan. Mula sa aking puso iyan. Remember before, parati kitang pinu-push, ‘Mag-try ka ng bago. Push mo ang sarili mo.’ Ngayon, ikaw na mismo ang kusang gumagawa ng mga gusto mong gawin,” she said.

“Nakaka-proud ka sweetheart. Para lang alam mo, proud na proud si Ate sa 'yo.”

Santos considers Geronimo her younger sister after they became close while doing the 2010 movie "Hating Kapatid."