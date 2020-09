Mga stuntman na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, tinulungan ng 'Iba 'Yan'

Isa sa mga malubhang naapektuhan ng pandemya ang industriya ng paggawa ng pelikula.

Nitong Linggo, binisita ni Angel Locsin at ng kaniyang "Iba 'Yan" team si Baltazar Iglesias, isang fight director at presidente ng Stunt Association of the Philippines (SAP).

Aminado si Tatay Val na marami sa kanilang mga miyembro ang apektado ng pandemya at napilitang maghanap ng ibang mapagkakakitaan habang hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon.

Sa tulong ng mga donor at sponsors, nakatanggap ng ayuda ang mga miyembro ng SAP.

Namahagi rin ng mga bisikleta si Gretchen Ho para sa mga stuntman.

At para maging mas madali para sa mga stuntman ang paghahanap ng trabaho kapag bumalik na sa normal ang sitwasyon, gumawa rin si Locsin ng website para sa grupo, kung saan makikita ang kanilang mga larawan, bidyo at mga specialization bilang mga stuntman.

Narito ang kanilang kwento.