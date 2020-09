Kim Chiu 'di umano malilimutan ang karanasan sa 'Love Thy Woman'

MAYNILA - Kasunod ng pagtatapos ng "Love Thy Woman," aminado ang bida nitong si Kim Chiu na hindi niya malilimutan ang karanasan sa serye, lalo at marami siyang natutunan sa ginampanan niyang karakter.

Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Chiu ang mga natutunan niya, kasabay ng pamamaalam sa kaniyang karakter na si Jia Wong.

Una na umano rito ang aral na hindi na nababago ang nakaraan at naitatama ang mga pagkakamali.

"But we can always choose to accept and forgive. Gaano man kasakit ang binigay sa'yo ng mga taong ito, dapat piliin nating magpatawad at magmahal," ani Chiu.

Ayon kay Chiu, natutunan din niyang bagaman hindi nababago ng pagpapatawad ang nakaraan, nababago naman nito ang hinaharap.

Natutunan din ni Chiu na mas matibay at mahalaga ang relayson sa pamilya.

"Blood is thicker than water," sabi niya sa post.

"Last, You may have to fight a battle more than once for you to win it. Never give up and always know your purpose of why you are fighting," dagdag niya.

Pinasalamatan ni Chiu sa kaniyang post ang mga nakatrabaho sa serye.

"This is an experience I will never forget. Forever in my heart," aniya.

Sa comments section ng post, sinabi ng co-star ni Chiu na si Sunshine Cruz na "blessed" siyang nakatrabaho niya ang aktres.

"You are such a wonderful person. I am so blessed I got to work with you at nakilala kita hindi lang bilang artista. Napakabuti mong tao," ani Cruz.

Nag-comment din ang isa pang co-star na si Ruffa Gutierrez at sinabing mami-miss niya na si Chiu.

Umere noong Biyernes ang finale episode ng "Love Thy Woman."