'ASAP': Movie theme songs inawit nina Erik Santos, Jolina Magdangal

Mas dama ng mga manonood ang mga eksena ng pelikula kapag may musika itong kasama, kaya hindi naman nakapagtataka kung bakit may ilang kanta na kilala sa pagkakaugnay ng mga ito sa mga movie.

Handog nina Jolina Magdangal at Erik Santos ngayong Linggo sa "ASAP" ang ilang kantang naitampok sa mga pelikula at nagpakilig sa mga manonood.

Kabilang sa mga kinanta nila ang "Panaginip" mula sa pelikulang "Kung Ikaw Ay Isang Panaginip" na pinagbidahan ni Magdangal noong 2002.

Inawit din ng dalawa ang "Way Back Into Love" mula sa 2007 film na "Music and Lyrics", at "Cruisin" mula sa 2000 release na "Duets."

Nagtambal din sina Santos at Magdangal para sa "Somethin' Stupid" nina Frank at Nancy Sinatra, bago tinapos ang number sa pagkanta ng "True Colors" ni Cyndi Lauper.