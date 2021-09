Pinangungunahan nina Janine Gutierrez at Paulo Avelino ang cast ng bagong primetime series na 'Marry Me, Marry You,' na ipapalabas na sa Lunes, Setyembre 13. Screengrab

MAYNILA - Tampok sa "ASAP Natin 'To" ang cast ng "Marry Me, Marry You" ngayong Linggo, isang araw bago ang premiere ng primetime serye.

Kabilang sa mga bumisita sa "ASAP" stage ang lead couple ng serye na sina Janine Gutierrez at Paulo Avelino.

Naroon din ang kanilang mga co-star, kabilang sina Jake Ejercito, Cherry Pie Picache, Sunshine Dizon, Vina Morales, Teresa Loyzaga, Lito Pimentel, Jett Pangan, at Fino Herrera.

Habang isa-isang lumalabas sa entablado ng concert program, inawit naman nina Angela Ken, Diego Gutierrez, Sab, Anji Salvacion, at Elha Nympha ang mga kanta sa original soundtrack ng serye.

Ayon sa bidang si Gutierrez, sabik na siya sa pagsisimula ng serye at nagpapasalamat siya sa mga nanood ng advance screening nito.

"Sobrang happy ng reviews kaya super, super excited talaga," anang aktres.

Itinuturing namang natupad na pangarap ni Ejercito ang pagkakasama sa "Marry Me, Marry You," na kaniya ring unang serye bilang Kapamilya.

"It's been like a dream for me to be working amongst brilliant actors and for a show that has a new concept. I couldn't have asked for a better experience," ani Ejercito, anak ni dating Pangulong Joseph "Erap" Ejercito Estrada.

Ito rin ang unang serye bilang Kapamilya ni Sunshine Dizon, na sinabing mistulang naging pamilya na rin sila ng mga kasamahan sa proyekto.

"It's like we've built our own little family on and off-cam. Sana makita din nila (audience) 'yong kung paano na-build 'yong pamilya na 'yon and mag-relate siya on screen," aniya.

Mapapanood ang "Merry Me, Marry You" sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, at iWant TFC.

