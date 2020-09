Southeast Asian artists sanib-puwersa para sa ‘Pantawid ng Pag-ibig’ fundraiser

Watch more in iWant or TFC.tv

MAYNILA - Sanib-puwersa ang mga singer mula sa Pilipinas at ibang bansa sa Timog-Silangang Asya para sa isang proyekto kung saan lahat ng kikitain ay mapupunta sa programang Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN.

Nagsama-sama ang artists na sina Kyla, Moira, KZ Tandingan, Jayda, Jona, at Lesa, kasama ang mga mang-aawit mula Thailand, Vietnam, Indonesia, Singapore, at Malaysia para sa kantang “Heal.”

“Big deal para sa akin kasi ’yung proceeds ng song na ’to, we donated our royalties, ’yung streams and download ng song na ito mapupunta sa Pantawid ng Pag-ibig ng ABS-CBN,” ani Jona.

Isinulat ang “Heal” nina Jonathan Manalo, Xela, at Moophs para sa Star Music.

“Ang ganda pa nga kasi mas napalawak pa ’yung mundo namin. Who would have thought na kahit locked down kami sa bahay, it made our world bigger and lead you to meet these amazing artists from Asia,” ani Moira.

Nag-Number 1 ang kanta na available ngayon sa lahat ng digital streaming platforms, maging ang music video.

— Ulat ni MJ Felipe, ABS-CBN News