'The Nun II' tumabo ng P90-M sa Pilipinas

Number one pa rin si Valak sa mga mahilig sa horror sa Pilipinas.

Tumabo ulit sa takilya ang "The Nun II," ang pinakabagong pelikuka sa The Conjuring Universe, matapos kumita ng P90 milyon sa unang linggo nito sa Pilipinas.

Number one din si Valak sa North America matapos kumita ng $32.6 million sa unang linggo nito sa Amerika.

Kasama si Taissa Farmiga bilang Sister Irene, pinakita sa "The Nun II" ang pinagmulan ni Valak, ang demonyo na nag-anyong isang madre.

Ayon sa isang Warner Bros Discovery representative, ang tagumpay ng "The Nun II" ay patunay na marami pa ring tagapagtangkilik ang The Conjuring Universe. Apat sa pelikula ng The Conjuring Universe ay kumita ng $300 million bawat isa sa buong mundo.

"New Line Cinema has become the ‘haunted’ home of horror, and ticket buyers were back for more of the iconic Demon Nun, continuing its evil trek across Europe. We are excited by these impressive opening numbers and anticipate that great word of mouth will continue to drive business in the coming weeks as we head into Halloween," ayon sa representative.