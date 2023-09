Jane Oineza, masaya sa ganda ng 'Nag-Aapoy Na Damdamin'

MAYNILA -- Matapos ang higit isang buwan na pagpapalabas, ibinahagi ni Jane Oineza ang saya na maging bida sa isang teleserye.

Sa panayam ng ABS-CBN News sa nagdaang bloggers' conference para sa "Nag-Aapoy Na Damdamin," tinanong si Oineza kung may takot ba siyang nararamdaman na maging matagumpay ang serye hanggang sa huli.

"Wala naman po. Siguro more than the takot I am really enjoying the work that we are doing right now. Natutuwa ako sa quality din na nailalabas namin with the help of course of our creatives, writers, directors, everyone else on JRB Creative Production. Nakikita ko rin 'yung mga comment on social media platforms, the audiences that we have that are watching, na na-e-entertain sa amin. So doon ako happy," ani Oineza.

Nang matanong naman ang kanyang saloobin na tila napatunayan na niya na siya ay nararapat na maging bida, sagot ng aktres: "Ako naman kahit anong ibigay sa akin na project, kahit anong role. Ang competition ko naman ay sarili ko. So gusto ko lang patunayan lagi sa sarili ko na I can do this or hindi ko kinakahon 'yung sarili ko. I want to do a lot of genres, a lot of characters something that you've never seen before. Lagi ko ring china-challenge 'yung sarili ko."

Simula ngayong Lunes, Setyembre 11, mas kaaabang-abang na eksena ang aabangan sa "Nag-Aapoy Na Damdamin" lalo't napipinto na ang pagbalik ng alaala ni Olivia/Claire, ang bidang karakter na ginagampanan ni Oineza.

"Sobrang exciting kasi unti-unti ko nang na-a-uncover 'yung truths. Unti-unti ko nang naaalala ang mga memories ko. Naalala ko ang totoo sa hindi. Ang nakaka-excite ay paano ba iha-handle ni Claire kapag nalaman niya 'yung lies na pini-feed sa kanya ni Philip (JC de Vera). Siyempre kukuwestiyunin mo alin doon ang totoo? Saan doong part ang totoo? Doon na papasok 'yung paghihinala. Doon na papasok 'yung feeling of betrayal and doon na lalabas ang 'palaban era' ni Claire. So I'm really excited for that," ani Oineza.

Mapapanood ang mas matinding tapatan at paghihiganti sa “Nag-Aapoy Na Damdamin,” Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong timeslot na 3:45 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, A2Z, at TV5.

