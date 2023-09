ASAP Natin ‘To Milan dinumog ng fans, mga Pinoy todo ang saya

MILAN - Maaga pa lang dumagsa na sa Mediolanium Forum ng fans mula sa Milano at ibang bansa sa Europa. Si KZ Tandingan, Inigo at Piolo Pascual ang pambungad sa ASAP show sa Milan kaya super saya ang mga Pinoy. May collab din sina Kitchie Nadal at Hugot Queen Moira dela Torre.

Siyempre ‘di mawawala ang love team nina Donny Pangilinan at Belle Mariano o DonBelle. Kwela rin sina Kim Chiu at Paulo Avelino na magtatambal sa bagong teleserye.

Nagpabilib naman sa medley ang reality singing content winners sa Europa na naki-duet sa ASAP stars. Nagpasiklab sa entablado sina Klarisse at Foina ng Ireland, Eric santos at Rodel Borja, Jona at Joseleo Logdat.

Hindi rin nagpatalo ang singing sensations ng Italya tulad nina Armand Curameng, Camille Cabaltera at iba pa. Patok din ang duet nina Regine Velazquez at Piolo Pascual at ‘di mawawala ang trademark ng ASAP na todo sayawan.

Humataw din si Bamboo na nakipag-jamming sa ilang ASAP heartthrobs. Inirampa ng ASAP stars ang creations ng mga Milan based designers tulad ni Chona Bocaoco, Christian Lanuzo at iba pa.

Naging finale ang creation ni Michael Cinco na inirampa ni Kim Chiu. Siyempre, inabangan din ang bigating special guest ng ASAP ang primetime king at bida ng FPJ’s Batang Quipo na si Coco Martin.

Nagpasaya sa fans ang tambalang ‘Tanggol’ at ‘Mokang,’ sina Coco Martin at Lovi Poe.

“Ako po, na experience ko ang maging OFW. alam ko ang hirap, lungkot at pagka miss sa kapwa Pilipino. Kaya ngayon po, tayo, kahit nawalan tayo ng prangkisa, nagsusumikap pa rin ang ABS-CBN na makapalabas ng magandang pelikula, teleserye, noontime show. Kaya thankful kami na nandito kami para makapag pasalamat personally. Sa mga kababayan po natin sa TFC at buong mundo, maraming salamat po sa lahat ng suporta ninyo,” sabi ni Coco.

Aminado si Coco na ‘di siya ang hari ng entablado pero kung ang sayaw at kanta ay magpapasaya sa mga Pinoy, gagawin rin niya.

“Hindi naman talaga ako marunong kumanta at sumayaw. Pero kung ano magpapasaya sa kanila, gagawin ko na. Kahit sa karaoke ‘di ako kumakanta at sumasayaw pero kung nandito ka na at ito ang way para mapaligaya mo sila. Kaya ginawawa ko na lahat. Yung sa pagdirek naman, ito siguro ang masasabi ko na gift sa akin ni God,” dagdag ni Coco.

Sabi ng beteranong ASAP host na si Martin Nievera, palaging ”proud moment” ang makapagbigay saya sa mga Pinoy saan man sa mundo.

“I was here the longest, I was actually the one who thought of the name ASAP. What a great pride of being the First Kapamilya. The Filipinos improve other parts of the world but they leave their family behind so we in ASAP, our job is to remind them how important they are and what their sacrifice means to us,” sabi ni Coco.

Ang pag-iikot ng ASAP sa iba-ibang panig ng mundo ay bilang pasasalamat sa suporta ng mga Pinoy kaya lumipad pa papuntang Italya ang ABS-CBN bosses na sina Carlo Katigbak, Mark Lopez, Cory Vidanez, Lauren Dyogi at Deo Endrinal para sa ASAP show.

Hindi nabigo ang mga Pinoy mula sa ibang panig ng Europa dahil sa ganda at ningning na napanood sa ASAP Natin ‘To Milan.

Muling pinatunayan ng longest running variety show na kayang makipagsabayan sa world stage ng mga Pinoy artists.

