Tila may bagong aabangan ang mga tagahanga ng mang-aawit na si Moira dela Torre matapos magbigay ng pahapyaw ng bago nitong awitin na isinulat mismo niya at ng asawang si Jason Hernandez.

Sa kaniyang panayam kay Karen Davila, ibinahagi ni Dela Torre na may binubuo silang mag-asawa na panibagong trilogy at ipinarinig pa ang bahagi ng magiging unang kanta na “Sa Pagitan.”

Ayon sa singer, handog nila ang kanta para sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa pandemya.

Panoorin ang pahapyaw ni Dela Torre sa awitin sa 15:03 mark.

Sa nasabing vlog, ikinuwento rin ni Dela Torre na nakakaramdam pa rin siya ng insecurity sa kaniyang buhay.

“I still am. I think, parang constant battle of not comparing yourself. I'm still there,” saad nito.

Ito ay sa kabila ng pagiging most streamed Filipino artist sa Spotify na ayon sa kaniya ay hindi niya rin naisip noon.

“My hit songs now, wala po akong plano na marinig sila ng buong mundo but God had different plans,” ani Dela Torre.

Naibahagi rin ng singer ang pagiging “pastor’s kid” niya kaya naman bata pa lamang siya ay nagagawa na niya lahat ng mga gawain pang simbahan.

“My stepdad, he's actually the one who raised me, is a pastor. So I grew up as a pastor's kid. So lahat ng ministry sa church na expected na gawin ng pastor's kid nagawa ko na. From ushering to singing in worship, to singing in funerals, sa mga binyag,” kuwento nito.

Nito lamang Agosto, inilabas nina Dela Torre at Ben&Ben ang awiting “Pasalubong,” na tungkol sa pagkakahulog sa isang kaibigan at pag-amin sa nararamdaman.