Direk Lauren, sinagot kung lilipat na ang Kapamilya stars sa ibang network

MAYNILA -- Bago pa man mawalan ng prangkisa ang ABS-CBN ay may mga Kapamilya stars na nagpaalam at pinayagan naman ng network, ayon sa direktor at executive ng ABS-CBN na si Laurenti "Lauren" Dyogi.

Sa kanyang pinakahuling vlog, tinalakay ni Dyogi ang paglipat ng ilang Kapamllya stars sa ibang network.

"Hindi naman po ito bago. Sa mga nakaraang panahon, nangyari na po ito at pinayagan namin sila. At ayaw namin na mapagkaitan sila ng hanapbuhay o kabuhayan. Kaya sa darating na panahon, maaring makita niyo ang ilan sa aming Kapamilya stars o artist na nagiging guest o nagiging bahagi ng ibang network," ani Dyogi, ang head of entertainment production ng ABS-CBN.

"Sa aming nakaraang pag-uusap sa ilan naming contract stars, nabalitaan namin o nalaman namin na kahit hindi pa kami nagbawas ng programa o hindi pa kami nawalan ng prangkisa, marami na pong managers o talent agency ang lumapit sa aming artista para tanungin kung interesado silang lumipat o maging bahagi ng ibang network. Alam niyo po nakakatuwang marinig po 'yon. It's flattering. It's a compliment to us kasi dito namin napapatunayan na ang aming mga Kapamilya stars ay de calibre talaga at in-demand kaya hinahabol sila ng ibang agencies or management. " ani Dyogi.

Pagpapatuloy ni Dyogi, kung may mga nagpaaalam, may mga artista rin na nagsabi na mananatili sila bilang Kapamilya at tutulong sa muling pagbangon ng ABS-CBN.

"Ang mas magandang balitang natanggap namin ay marami po kaming artista ang nagsasabi na they will stay loyal and they will stick it out with the Kapamilya network hanggang ito po ay makabangon. Tutulong po sila sa pagtaguyod sa pagbangon ng bagong ABS-CBN," ani Dyogi.

Ayon sa direktor, patuloy ang paggawa ng ABS-CBN ng mga bagong programa at patuloy na mananatili ang artista ng Kapamilya network sa ilalim ng Star Magic, Rise Artists ng Star Cinema, at Star Hunt management.

Mananatiling kasama rin ng ABS-CBN ang iba pang bituin na nasa ilalim naman ng Professional Artist Managers Inc. o PAMI.

"Sa lahat po ng patuloy na tumutulong at sumusuporta sa ABS-CBN maraming-maraming salamat po. Hindi po namin makakalimutan itong panahon na kami ay inyong dinadamayan para maitaguyod ulit ang kompanya," ani Dyogi.

Ani Dyogi, ang patuloy na paggawa ng ABS-CBN ng mga bagong programa ay pagtupad sa pangakong magsilbi sa mga Pilipino.

"Mas mahal na gumawa ng mga programa ngayon dahil po sa safety protocols at dahil wala po kami sa free TV. Ang kita po namin ay kung ikukumpara sa kilohan ay halos isang guhit na lang. Alam niyo kung iisipin lang namin ang kita ng kompanya, mas madali pong tumigil at hindi gumawa ng programa at mag-replay na lang po kami. Pero ang tingin po namin sa panabon na ito ay matugunan namin ang aming commitment to serve sa atin pong mga kababayan. Dahil sila po ngayon ay naghahanap ng konting aliw na maibsan ang kanillag hirap sa panahong ito," ani Dyogi.

"At gusto rin po naming makatulong sa ekonomiya. Kaya kailangan po naming mag-produce ng programa. Mabibigyan po natin ng hanapbuhay ang ating mga manggagawa at ang ating mga artista," dagdag ni Dyogi na ibinahagi ang sakrapisyo ng karamihan sa mga Kapamilya at ibang artista para patuloy na makapaglingkod at makatulong.

"Ang mas importanteng balita ay karamihan sa amin, kami po at ang aming mga artista at mga tao at mga manggagawa ay pumayag po na magbawas ng suweldo at talent fees para lang po matuloy ang paggawa namin ng programa para sa ikabubuti ng karamihan," ani Dyogi.

Sa kabila rin aniya nang pagbabawas ng mga programa ay patuloy naman na mapapanood ang mga programang "Magandang Buhay," "It's Showtime," "ASAP" at "FPJ's Ang Probinsyano." Mapapanood din ang bagong programa na "Ang Sa Iyo Ay Akin."

Hinahanda na rin ani Dyogi ang bagong teleserye na "Cara Y Cruz" kung saan bida si Julia Barretto.

Aabangan din ang bagong serye na "Walang Hanggang Paalam" nina Zanjoe Marudo, Arci Munoz, Paulo Avelino at Angelica Panganiban.

Ibinunyag na rin ni Dyogi na isang bagong teleserye ang gagawin ng tambalang Kathryn Bernardo at Daniel Padilla.

Maliban sa mga teleserye ay magpapatuloy din ang iba pang public service programs tulad ng "Iba 'Yan" ni Angel Locsin at "Paano Kita Pasasalamatan" ni Judy Ann Santos.

Patuloy rin aniya sa paggawa ng mga bagong programa ang ABS-CBN Films at Star Cinema.

Patuloy din ang mga digital shows tulad ng "Listen To Love," "I Feel U" at "We Rise Together."

Isang bagong talk show din ang lalabas, ang "Ask Angelica" ni Angelica Panganiban na magsisimula ngayong Setyembre.

Malapit na ring mapanood ang teen-oriented series na "He's Into Her."

Para naman sa mga pelikula, aabangan ang "Four Sisters Before The Wedding," ang pelikula nina Angelica Panganiban at Coco Martin, isang horror movie na pagbibidahan ni Kim Chiu at ang Metro Manila Film Festival movie ni Vice Ganda.

Patuloy din ang Star Music at Star Events sa paggawa ng iba pang proyekto.

"Ang dami pong programa, ang dami pong plataporma para mapanood niyo po ang inyong mga paboritong artista," ani Dyogi.

Sa ngayon ay napapanood ang mga programa at artista ng ABS-CBN sa Kapamilya Network at Kapamilya Online Live.