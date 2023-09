ASAP Natin ‘To stars di tinantanan ng fans sa Milan

MILAN - Saan mang sulok ng Milan nakasunod ang mga Pinoy fans dahil hindi lang ang mga eksena sa entablado ng Mediolanum Forum ang inaabangan nila kundi maging ang mga VTR shoots at behind the scenes ng ASAP Natin ‘To sa iconic Duomo Cathedral habang todo trabaho ang ASAP Natin ‘To team.

Nakatutok ang mga Pinoy fans na star struck at ‘di makapaniwalang nakasama nila ang kanilang mga idolo sa nakaraang dalawang araw.

“Gusto ko po si Donbelle kasi love team sila and I like their relationship po,” sabi ng DonBelle fans. After 19 years, ang patok na eksenang ito sa pelikulang “Milan” nina Piolo Pascual at Claudine Barretto ay ni-recreate ni Piolo.

Fresh from Quiapo to Milan ang Batang Quiapo love team nina ‘Tanggol’ at ‘Mokang’ na inabangan ng kanilang mga masugid na tagahanga.

Nagpasalamat ang “Batang Quiapo” star na si Coco Martin sa muling pagbabalik niya sa Italya.

“Alam naman nating lahat ang pinagdaan ng mundo lalo na ang mga OFW. Kaya ito ang pagkakataong muli na magpasalamat sa suporta na kahit anong nangyari sa ABS-CBN ay nandyan pa rin sila. Yung pagmamahal nila. Yung lahat ng show ng ABS-CBN lalo ang Batang Quiapo. Kaya nandito kami sa para magpasalamat,” sabi ni Coco.

“First time ko na makasama si Coco out of the country kaya sobrang excited at makakasama rin ang mga Pilipino,” sabi ni Lovi Poe.

Maraming fans dito sa Europa ang masugid na tagahanga ng on-screen love team ni ‘Tanggol’ at ‘Mokang’ ng top-rating show na “Batang Quiapo.”

“Yung dynamics namin ni Lovi, kadalasan ng eksena naming walang script. yung rapport namin nagulat rin ako kung saan nanggaling yung magic everytime na may eksena kami. Sabi ko nga kapag kinikilig siya kapag binato niya sa akin, kinikilig din ako kaya yung mga tao talaga parang ramdam na ramdam nila na totoo ang mga eksena,” dagdag ni Coco.

Bagong kasal sa totoong buhay pero in -love rin sa kanyang character sa “Batang Quiapo” si ‘Mokang.’

“At saka nakakakilig naman talagang ka-eksena si Coco kaya lumalabas,” sabi ni Lovi.

“Lahat ng pasabog, makikita nila sa bagong yugto ng Batang Quiapo. Kasi nakapag advance ng taping,” sabi ni Coco.

Pero isantabi muna ang Batang Quiapo this weekend dahil sa live show ng ASAP daw ang kanilang dapat tutukan.

“Inimbitahan po naming kayo na lahat ng kapamilya natin sa Milan. Magkita-kita po tayo sa Mediolanum Forum sa Sunday po yan. Sana magkita-kita tayo para makapagpasalamat kami sa lahat ng suporta at pagmamahal ninyo,” sabi ni Coco.

“Magkita-kita tayo kapamilya, excited na kami,” paanyaya ni Lovi. Kagabi, nag-landing na rin si ‘Basilyo’ at ‘Smugglas’ ang balik tambalang sina Janella Salvador at Joshua Garcia.

Nandito na ngayon sa Milan ang lahat ng performers ng ASAP Natin ‘To Milan at isang tulog na lang mapapanood na ang world class acts na inaasahang guguhit ng kasaysayan.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Italya, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.