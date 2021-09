MANILA -- Isang mensahe ang ipinahatid ni Oyo Sotto para sa kaarawan ng kanyang kabiyak na si Kristine Hermosa.

Sa Instagram nitong Huwebes, nagpasalamat ang aktor sa kanilang "ilaw ng tahanan" dahil sa pagmamahal nito at sakripisyo nito para sa pamilya.

"Sana naipaparamdam namin sa 'yo ng ating mga anak kung gaano kami nagpapasalamat at kung gaano ka namin kamahal," ani Sotto.

"Nagpapasalamat din kami dahil napakabuti ng Diyos sa buhay mo at nating lahat. Mahal na mahal ka namin @khsotto. Maligayang kaarawan! Mahal kita," ani Sotto.

Sa comment section ng post ni Sotto, ipinahatid naman ni Hermosa ang kanyang pagmamahal sa mister.



"Ramdam na ramdam ko. I LOVE YOU!" ani Hermosa.

Samantala, sa kanyang Instagram, ibinahagi ng aktres na 12 taon na ang nakalipas nang hingin ni Sotto ang kanyang kamay para sila'y magpakasal.

"12 yrs ago.. same day today.. noong naglakas loob kang mag-propose at naglakas loob akong umu-oo sa 'yo. I thank the Lord for guiding us through — 38 years grateful. Pa-cheesy muna kami today. I love you," ani Hermosa sa caption.

Nito lamang Agosto 3 ay isinilang ni Hermosa ang ika-5 anak nila ni Sotto na pinangalanan nilang si Vittorio Isaac.

Ikinasal sina Sotto at Hermosa noong Enero 2011, ilang taon matapos silang magkakilala habang ginagawa ang pelikulang "Enteng Kabisote" na pinagbibidahan naman ng ama ni Sotto na si Vic Sotto.

