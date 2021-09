Mula sa Instagram nina Paolo Contis at Lolit Solis

Naglabas na rin ng kaniyang saloobin ang manager ni Paolo Contis na si Lolit Solis sa naging pahayag ng aktor bilang paglilinaw sa paghihiwalay nila ni LJ Reyes at pagkakadawit ni Yen Santos.

Sa nasabing pahayag ni Contis, inako nito ang kasalanan kung bakit nasira ang kanilang relasyon ni Reyes at inaming naging marupok na tao.

Ngunit nilinaw niya na hindi third party ang aktres na si Santos kagaya ng mga kumakalat sa social media.

Ayon sa aktor, nakasama lamang niya si Santos na katambal niya sa pelikulang ‘A Faraway Land’ dahil kailangan niya ng kaibigan na dadamay sa kaniyang pinagdaraanan.

Sa column sa dyaryong Pilipino Star Ngayon nitong Biyernes, hindi napigilan ni Solis na magtaka kung bakit ang aktres ang tinawagan ni Contis at hindi kaibigang lalaki.

“Maganda ‘yung composition ng paliwanag ni Paolo Contis. Bagbag damdamin mo. Isa lang ang hindi ko naintindihan, ‘yung kailangan niya ng kausap dahil nga sa mga nangyayari sa kanya ngayon, bakit si Yen Santos ang tinawagan niya?” hirit ni Solis.

“Wala ba siyang kaibigang lalaki? Hindi ba kadalasan, ang gusto mong ka-jamming ay kapwa mo lalaki dahil ito ang higit na mas makakaunawa sa iyo dahil pareho kayo ng gender?”

Aniya, ito ang nagpataas ng kilay niya nang mabasa ang pahayag ni Contis.

“Doon lang talaga tumaas ang kilay ko, why Yen Santos, mother figure? BFF? Why her?” pahabol nito.

Tingin din ng talent manager, wala sa timing ang paglalabas ng pahayag ng alaga dahil masyado pang mainit ang isyung kinasasangkutan niya.

Ikinumpara niya pa ito sa beteranong aktor na si Gabby Concepcion na minsan na ring nadawit sa isyu ng pambabae ngunit hindi umano nakakuha ng malaking atensyon sa publiko.

“Timing is very important sa lahat ng bagay, lalo pa sa crisis management. Hindi mo sinasalubong dapat ‘yung galit na one track mind lang, na kahit ano pa ang gawin mo for the moment hindi maiintindihan ng mga taong galit,” saad ni Solis.

“Hintayin mong mag-subside ang galit, saka ka magpaliwanag. Timing. Iyan ang lagi mong tatandaan... Naku, ayoko ng complicated na issue, basta wala sa timing, at hindi kasing smooth ng pagdadala ng crisis ni Gabby Concepcion.”

Sa Instagram account naman ni Solis, sinabi nito na sana ay tanggapin na lamang ng mga “affected” sa hiwalayang Contis at Reyes ang paghingi ng tawad ng aktor.

“Ang dami ng drama ng buhay natin, huwag na natin dagdagan pa. Admitted na nila ang kakulangan nagawa nila, ok na, go on with life,” ani Solis.

Dagdag pa niya, hayaan na lamang ang Diyos ang humusga rito.

Anim na taong nagsama sina Contis at Reyes at nabiyayaan ng isang anak na si Summer.