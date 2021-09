Ilang Star Magic artists, rehistradong botante na

MAYNILA -- Ang mga personalidad na sina Janine Berdin, Miles Ocampo at Pepe Herrera ay ilan lamang mga Star Magic artists na rehistradong botante na.

Marami sa Star Magic artists ang nakikiisa sa voter registration campaign para mahikayat ang mas marami pang kabataan na magparehistro at bumoto para sa Halalan 2022.

Layon ng kampanya na maipaliwanag sa kabataan ang halaga ng pagpaparehistro para sa nalalapit na eleksiyon.

Ilan pa sa mga Star Magic artists na nakapagparehistro na sa iba't ibang distrito sa Metro Manila ay sina Turs Daza, Karl Gabriel, Arabella del Rosario, CK Kieron, Zeppi Borromeo, Alora Sasam at Sandino Martin.

Sa Inside News ng Star Magic nitong Huwebes, isang pasilip ang ibinahagi ni Herrera kung gaano kadali ang naging karanasan niya nang siya ay magparehistro.

Matatandaang noong nakaraang buwan ay nakiisa ang mga buitin na sina Robi Domingo, Ria Atayde, Donny Pangilinan, Dominic Ochoa, Edward Barber, Heaven Peralejo at iba pa sa isinagawang #HALALAN2022: Andito Kami Para Sa 'Yo voters' registration campaign na inorganisa ng Star Magic, ABS-CBN News, Bayan Mo I-Patrol Mo at Commission on Elections.

Sa Setyembre 30 ang huling araw para magparehistro. Para sa mga nais magrehistro magtungo sa irehistro.comelec.gov.

